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Путин заявил об улучшении жилищных условий у 400 тыс. семей по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Около 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке с начала 2023 года. Об этом 8 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тыс. семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он на совещании по вопросам развития строительства.

Глава государства отметил, что за этот срок было введено 24 млн кв. м жилья, рост 8%.

Не задирайте взнос: какой будет льготная ипотека для учителей
Президент России поручил разработать программу жилищного кредитования для школьных педагогов

Ранее, 25 июля, Путин поручил правительству РФ представить к ноябрю предложения о предоставлении льготной ипотеки для школьных учителей.

19 июля сообщалось, что члены комитета ГД по строительству и ЖКХ решают вопрос о введении льготной и семейной ипотеки на вторичное жилье по запросу регионов в городах, где нет новостроек.

До этого, 29 июня, Путин дал поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить максимальный размер ипотечного жилищного кредита для многодетных семей для приобретения жилого помещения более 60 кв. м до 9 млн рублей, общей площадью свыше 80 кв. м — до 12 млн рублей. Речь идет обо всех регионах РФ кроме территорий Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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