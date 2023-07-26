Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить к ноябрю предложения о предоставлении льготной ипотеки для школьных учителей, сообщается в документе, опубликованном 25 июля на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: <...> представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — говорится в документе.
Соответствующие предложения должны быть представлены главе государства в срок до 1 ноября.
Кроме того, Путин поручил правительству РФ до 1 октября обеспечить внесение в российское законодательство изменений, направленных на совершенствование правового статуса педагогических работников.
Данные поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое состоялось 18 апреля, уточняется в документе.
Новость дополняется