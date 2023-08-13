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Эксперт Остапкович объяснил способность экономики РФ устоять под санкциями

Экономист Остапкович: российская экономика адаптировалась к невзгодам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Нынешний рост ВВП на фоне падения на 1,8% в первом квартале выглядит впечатляюще. Еще более вдохновляющими цифры второго квартала 2023 года выглядят в сравнении с показателями прошлого года, сообщил 12 августа директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

«Такой впечатляющий рост объясняется отчасти эффектом низкой базы, поскольку второй квартал прошлого года был у нас очень тяжелым. А другая составляющая в том, что наша экономика сумела адаптироваться ко всем невзгодам, например, к уходу ряда иностранных компаний», — объяснил он в беседе с kp.ru.

В частности, продолжил эксперт, в РФ перестроили логистику поставок сырья, материалов, готовой продукции, нашли новые рынки сбыта, в условиях сокращения импорта начали ориентацию на российскую продукцию. В этой связи рост ВВП по итогам года Остапкович оценивает примерно в 2%. В следующем году пойдет прибавление.

«Это очень хороший результат, особенно если вспомнить прошлогодние прогнозы, когда не только зарубежные аналитики, но и наши серьезные организации предрекали нам падение на 8-15%. А сейчас мы видим, что этого не произошло. Во многом это, конечно, деятельность Центробанка, правительства — увеличились инвестиции в бизнес. Но огромную роль сыграли и сами предприниматели», — добавил он.

Их заслуга, отметил экономист, в верных управленческих решениях, оптимизированной занятости и увеличении производительности труда.

Майский старт: темпы роста ВВП России резко ускоряются
Хотя ключевую роль сыграл эффект низкой базы, дело не только в нем

11 августа Росстат сообщил, что экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года.

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. При этом он подчеркнул, что ведомство в настоящее время находится на стадии формирования прогноза.

Банк России в конце июля улучшил прогноз по ВВП. Регулятор предполагает, что экономический рост в нынешнем году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Так, в III квартале прирост может составить 3,6%, а в IV — 1,5%.

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