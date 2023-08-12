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Посол Антонов заявил о безрезультативности новых санкций США против РФ

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Фото: Global Look Press/Russian Embassy in the USA
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Новые санкции Вашингтона против Москвы не принесут США желаемого результата. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что западным санкциям не удалось обрушить российскую экономику, и население РФ может с полной уверенностью смотреть в будущее.

«Тем временем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — приводит слова посла официальный Telegram-канал дипмиссии.

Новые санкции, по мнению Антонова, выглядят не угрозой экономическому положению РФ, а скорее попыткой сгладить нарастающее в Штатах недовольство провальной ограничительной политикой Белого дома.

«Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось», — заявил посол, в подтверждение своих слов сославшись на аналогичное мнение специалистов Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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Ранее, 11 августа, США внесли в антироссийский санкционный список четырех человек, а также одну организацию. Под новый пакет санкций подпадают предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Кроме того, продолжает выстраиваться барьер против металлургической промышленности в России.

Перед этим, 20 июля, министерство финансов США расширило список санкций против российских физических и юридических лиц. В списке ведомства появились десятки новых имен и компаний.

До этого, в начале июня, министерство финансов США также включило в санкционный список семь граждан России и одну компанию.

8 августа в ходе круглого стола на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики» заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов заявил, что когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. Эксперт подчеркнул, что стремление государства, в отношении которого введены санкции, к альтернативе тем сильнее, чем шире эти рестрикции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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