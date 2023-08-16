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Россия вошла в число стран с наибольшим приростом богатства

UBS: финансовое благосостояние России выросло на $600 млрд в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России наряду с такими странами, как Мексика, Индия и Бразилия был зафиксирован наибольший прирост благосостояния за 2022 год. Об этом говорится в докладе швейцарского банка UBS, опубликованном 15 августа.

Согласно документу, Россия смогла увеличить свое состояние на $600 млрд. Кроме того, число российских миллионеров также выросло на 56 000 до 408 000, в то время как число людей со сверхвысоким состоянием (людей с состоянием свыше $50 млн) подскочило почти на 4500.

Такое продвижение экономики банк объясняет растущими ценами на нефть, от экспорта которой сильно зависит благосостояние России. Так, за год стоимость барреля нефти марки Urals выросла примерно на $7 за 2022 год.

В то же время США, например, потеряли за год больше всех стран в мире. Благосостояние Соединенных Штатов сократилось на $5,9 трлн. Таким образом, Северная Америка и Европа вместе взятые стали беднее на $10,9 трлн.

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Ранее, 15 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал российскую экономику устойчивой, так как сейчас наблюдается активный рост ненефтегазовых доходов в бюджет. Он особенно отметил данный факт и призвал ФНС активно следить за данными статьями поступлений.

Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что процесс трансформации российской экономики сейчас идет быстрее, чем ожидалось. Экономика успешно демонстрирует изменения, что, несомненно, является положительной динамикой.

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