С надутым видом: грозит ли РФ в ближайшее время финансовый кризис

«Кредитный пузырь» — это ситуация, когда значительная часть заемщиков не в состоянии платить по долговым обязательствам, что может привести к долгосрочному финансовому кризису. Часть российских банкиров считает, что говорить о системном перегреве пока нельзя: платежеспособность и компаний, и населения в целом остается достаточной, закредитованность — умеренной. Однако ряд финансистов призывает следить за наиболее рискованными группами заемщиков с помощью мер в форме лимитов и повышенных риск-коэффициентов. Подробности — в материале «Известий».

На грани

В 2023 году кредитование россиян продолжило увеличиваться во всех сегментах, от ипотечных кредитов до необеспеченного потребительского кредитования , указывает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и прав акционеров Марат Сафиулин.

Темпы роста долговой нагрузки населения сигнализируют о назревании проблемы , выражает обеспокоенность эксперт проекта «ПроФиТ» Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин. Сейчас на рынке потребительских кредитов преобладает высокая доля вновь выдаваемых займов на погашение текущих кредитов (рефинансирование), что при отсутствии роста реальных доходов населения может привести к так называемому кредитному пузырю, подчеркивает финансист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Рост кредита в этом году очевидно быстрый и выше многолетних средних, но он следует за периодом кредитной паузы 2022 года и в целом идет на фоне уверенного роста зарплат населения и доходов компаний , — замечает главный экономист по России и СНГ+ Renaissance Capital Софья Донец.

По оценкам специалистов, на данный момент показатели качества кредитного портфеля в РФ устойчивые, уровень неплатежей умеренный, отношение кредитов к депозитам по банковскому сектору остается вблизи докризисной средней. При этом для домохозяйств, по статистике ЦБ, рост сбережений за последний год существенно обогнал рост долгов. Кроме того, в части компаний, рост внутреннего кредита происходит на фоне продолжающейся «разгрузки» в части внешнего долга, добавляет Донец.

— Однако проблема с «кредитными пузырями» в том, что лучше их предупреждать, чем «сдувать», — говорит Софья Донец. — В этом смысле принцип «в любой непонятной ситуации повышай ставку», который, кажется, исповедует Банк России, отлично работает (впрочем, для ужесточения политики сейчас сложилась сумма факторов).

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Аналитик отмечает, что сейчас управление рисками в сфере кредитования находится не исключительно в руках ЦБ и финансового рынка. До максимального за последние годы уровня возросла доля специальных программ и мер поддержки кредитования со стороны правительства. Эти меры, безусловно, решают задачи поддержки экономики и относительно дешево обходятся бюджету.

Автор цитаты В июле Банк России поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5% годовых из-за инфляционного давления

— Хотя одновременно это повышает риски кредитного перегрева, а также может формировать искажения между сегментами кредитования, — подчеркивает Софья Донец. — Это увеличивает и давление в сторону повышения ключевой ставки, которая, вероятно, завершит год на уровне 9,0–9,5%.

Председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов уверен, что «в ближайшее время ключевая ставка неизбежно будет поднята». Это связано, по его суждению, больше с ростом инфляционных ожиданий и ослаблением национальной валюты, чем с кредитованием.

— Регулятор обязан реагировать, и, по традиции, он сначала попробует исправить ситуацию через повышение ставки, прежде чем прибегнет к прямым интервенциям и изменениям в валютном контроле , — отмечает банкир. — Но одновременно повышение ставки уменьшит если не готовность банков выдавать кредиты, то их размер. Ведь более высокая ставка означает, что доход заемщика не будет покрывать выплаты, и суммы кредитов придется снижать.

Сафиулин добавляет, что после решения по увеличению ключевой ставки Банк России «не просто продолжит поднимать ее дальше, он вынужден будет ее национальной валюты». Вполне возможно, что к концу 2023 года ключевая ставка перевалит за 10% , считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Председатель правления Реалист Банка Владимир Эльманин вероятность роста кредитной ставки оценивает высоко и отмечает, что планомерное ее повышение регулятором приводит к сокращению объема кредитования, поскольку заемщики либо ищут другие варианты финансирования, либо же откладывают свои покупки на потом.

— С нашей точки зрения, данный фактор сможет помочь не допустить надувания «кредитного пузыря», как и постоянный контроль ЦБ над ростом объемов потребительского кредитования, — говорит Владимир Эльманин.

В Центробанке и Минфине не успели прокомментировать запросы «Известий».

Обострение маловероятно

С января 2023 года в России ограничили выдачу необеспеченных кредитов. Новшество коснулось не только банков, но и микрофинансовых организаций.

— Рост выдач кредитов напрямую связан со снижением реальных заработков и реальным уровнем дохода населения , — отмечает эксперт департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Анастасия Терехина. — Заработная плата может оставаться прежней, но цены стремительно растут, и для поддержания того же уровня жизни люди идут в банки за кредитами, банки хотят заработать и при положительной кредитной истории выдают кредитные карты и необеспеченные потребительские кредиты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Терехина уверена, что крайне неблагоприятное развитие событий в РФ крайне маловероятно благодаря регулированию ставки рефинансирования и действующим ограничениям на выдачу необеспеченных кредитов.

Кроме того, Банк России уже установил прямые ограничения на выдачу потребкредитов, объяснив это устойчивым ростом закредитованности граждан и рисками роста просрочек, что негативно скажется на банковской системе.

По состоянию на июль текущего года объем портфеля розничного кредитования в стране составляет 30 трлн рублей , сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). При этом доля обеспеченного кредитования (ипотека и автокредиты) составляет более половины портфеля (57%), в то время как на необеспеченные кредиты (потребкредиты и кредитные карты) приходится чуть более 40%.

— Стоит отметить, что такое соотношение обеспеченных и необеспеченных кредитов в портфеле свидетельствует о его сбалансированности и достаточно высоком качестве, — объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Во многом это обусловлено тем, что на протяжении последних двух-трех лет большинство банков понижают аппетит к риску. Что, в свою очередь, приводит к росту доли залоговых типов кредитов в портфелях банков, а в необеспеченном кредитовании — к повышению требований к персональному кредитному рейтингу заемщиков.

Председатель правления банка «Держава» Алексей Скородумов полагает, что перспектива возникновения «кредитного пузыря» в потребительском или ипотечном кредитовании кажется весьма отдаленной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Для заемщиков государство регулярно дает новые основания для каникул при любых проблемах, — поясняет банкир. — С банков потребкредитование физлиц перенесено во многом на МФО (а их банкротство не может создать системной проблемы). Льготные программы ипотечного кредитования подразумевают выкуп кредитов у банков на ДОМ.РФ. А когда не за кого опасаться, то и проблемы, скорее, нет.

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица убежден, что «кредитный пузырь» в России сейчас маловероятен.

— Обычно пузыри надуваются в условиях роста цены какого-то вида актива (например, недвижимости или фондовых индексов) и в условиях низких кредитных ставок, — разъясняет Денис Перепелица. — Снижения ставок на кредитном рынке не ожидается, наоборот, эксперты ожидают поднятия ключевой ставки и, как следствие, удорожания кредитов.

Оптимальные настройки

Алексей Скородумов считает, что основной инструмент борьбы с возможным «кредитным пузырем» в стране — развитие финансовой грамотности населения. Впрочем, он дополняет, что необходимы и повышение норм резервирования, и вес кредитов для достаточности капитала, и прямое ограничение доли кредитов в активах. Однако директор департамента розничного бизнеса Банка «Хлынов» Алексей Трушков замечает, что риск — дело политики каждого банка в отдельности. Каждый банк самостоятельно решает насколько он готов ввести агрессивную риск-политику в части кредитования клиентов, естественно, с учетом требований ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Но в целом банки не заинтересованы в высоком уровне просрочки по кредитному портфелю, поэтому дополнительно к требованиям ЦБ вводит проверки заемщиков на основании накопленной статистики, текущего поведения клиентов и т. д., — говорит Алексей Трушков. — Наиболее жесткие дополнительные проверки касаются кредитов без подтверждения доходов, а также кредитов на рефинансирование ссудной задолженности.

Павел Никитин полагает, что в настоящее время необходимо ужесточать деятельность МФО, а также обязать коммерческие банки закладывать большие резервы на возможные потери по ссудам, что должно снизить аппетит банков на агрессивную выдачу займов населению.