Дело жилое: 8 из 13 крупнейших банков подняли ставки по ипотеке

Восемь из 13 системно значимых банков повысили ставки по ипотеке , следует из мониторинга финансового маркетплейса «Сравни» (есть у «Известий»). В их числе, например, «Сбер», ВТБ, «Открытие», Росбанк. Проценты увеличены на 0,5–1 п.п., до диапазона 10–12% годовых. Изменения произошли за последние три недели — после повышения ключевой ЦБ на 1 п.п., до 8,5%. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание жилищных кредитов и рост спроса на госпрограммы. Как изменения отразятся на рынке недвижимости и когда лучше покупать квартиру — в материале «Известий» .

Ставочные гонки

С 24 июля по 9 августа большинство российских системно значимых кредитных организаций (восемь из 13) подняли ставки по ипотеке , рассказали «Известиям» в «Сравни». В их числе — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Открытие». Как заявили в маркетплейсе, в МКБ планируют увеличить проценты до конца недели. При этом не ухудшили условия по жилищным ссудам «Юникредит», «Тинькофф», ПСБ, РСХБ.

Из числа топ-30 участников рынка ставки на жилищные кредиты в сторону увеличения скорректировали в банке «ДОМ.РФ», крымском РНКБ, «Уралсибе» и МТС Банке, добавили в «Сравни». Удорожание таких займов наблюдается и в региональных финучреждениях, например в ТКБ, «Кубань кредите», Татсоцбанке, Севергазбанке и других.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5–1 п.п. Повышение касалось в основном классических предложений , уточнил руководитель направления «Ипотека» Дмитрий Сафронов. По его словам, по льготным программам были незначительные изменения в ту или другую сторону или проценты не менялись . Причиной такой коррекции стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 п.п., до 8,5%, пояснил он.

В крупных банках «Известиям» подтвердили удорожание ссуд . « Сбер» с 8 августа скорректировал ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам, рассказали в организации. Согласно данным на ее сайте, теперь минимальный показатель на первичку составляет 11,4%, на вторичку — 11,7%.

В финансовой организации отметили, что дольше всех на рынке из крупнейших игроков удерживали проценты по продукту на неизменном уровне после повышения ключевого показателя ЦБ, но рыночная ситуация вынудила их пересмотреть. При этом условия по ссудам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач, не меняются, а по некоторым из них и вовсе улучшены, добавили в банке.

— Повышение ключевой повлияло на стоимость кредитов для населения, в том числе ипотечных. ВТБ , стремясь поддержать клиентов, дал им возможность оформить заявку на ссуды по «старым» условиям вплоть до 1 августа и провести сделку в течение 90 дней. После этого ставки скорректированы на 0,9 п.п. по базовым программам, — сообщили в банке.

Там уточнили, что теперь рыночная ипотека доступна под 11,5%, а условия льготных кредитов не изменились и в зависимости от госпрограммы варьируются от 1,5 до 7,3%.

В « Открытии » ставки по классическим программам пересмотрены с 1 августа, они повышены в среднем на 0,8 п.п. в связи с ростом ключевой, сказали в банке. Ипотека на новостройки предлагается от 9,79%, на вторичное жилье — 9,89%. При этом увеличение не коснулось предложений с господдержкой, добавили в финучреждении.

В Росбанке назвали ту же причину изменения условий. В результате по рыночным программам проценты поднялись на 0,5 п.п. (до 12,15% — судя по сайту кредитной организации). А по государственным, напротив, планируется снижение на 0,1 п.п., уточнили в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Незначительную коррекцию вверх провели также в Новикомбанке , рассказали там. В УБРиР отметили, что пересмотрели условия на жилищные кредиты: с 10 августа проценты по разным программам поднимаются на 0,2–0,6 п.п.

В то же время в Абсолют Банке сообщили, что не пересматривали собственные предложения на покупку первичной и вторичной недвижимости. Ставки по госпрограммам остались без изменений, поделились и в Почта Банке . Тогда как в банке « ДОМ.РФ » отметили, что с 1 августа в связи с акцией снизили базовые проценты по основным ипотечным госпрограммам на 0,2–0,7 п.п. В Почта Банке и ДОМ.РФ не уточнили изменения условий по другим жилищным кредитам.

Чего ждать?

Последнее повышение ставок несущественное и не должно оказать значительного влияния на динамику кредитования , считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. По ее словам, кредитные организации будут ориентироваться на расширяющийся потребительский спрос, а также стараться поэтапно регулировать свою риск-политику для поддержания объема выдач. Однако в сентябре повышение ключевой может быть более существенным — сразу на 2 п.п., до 10,5%. Это, соответственно, повлечет за собой рост процентов по кредитным продуктам и замедлит увеличение выдач , полагает эксперт. Для ипотеки по-прежнему будут актуальны программы, по которым ставки субсидируются государством.

Основное негативное последствие от удорожания займов заключается в увеличении бремени обслуживания кредитной задолженности для новых заемщиков , подчеркнул доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Повышение ставок не обойдет стороной и тех, кто вынужден будет рефинансировать задолженность, не исключил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, изменения могут привести к снижению доступности ипотеки в России и, как следствие, замедлению рынка недвижимости , уверена финансовый аналитик Татьяна Губанова. Однако, по ее словам, сейчас уровень ставок ниже, чем будет в дальнейшем, поэтому приобретать собственное жилье лучше в ближайшее время . Ведь с ростом процентов будут увеличиваться ежемесячные платежи.

По оценкам Дениса Домащенко, к концу года ставки по ипотеке могут вырасти с сегодняшних 11,4–11,6% до 12–14% . Так как, согласно прогнозам, уровень ключевой приблизится к 10%, если курс рубля останется выше 90 руб./$.

По актуальным данным ЦБ, средневзвешенная ипотечная ставка на 1 июля этого года была 8,45% против 8,40% в июне (по льготным и рыночным программам). Объем жилищных кредитов россиян достиг 15,4 трлн рублей.