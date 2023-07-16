 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Эвакуированных из горящего дома омичей временно разместят в гимназии
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе в Кудрово
Армия
ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Мир
ЦПВС зафиксировал пять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Интернет и технологии
Tesla сообщила о начале производства пикапа Cybertruck
Армия
Младший сержант Анисимов обезвредил взрывное устройство у детского сада
Происшествия
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мир
Экс-советник главы Пентагона рассказал о превосходстве атомного флота РФ
Мир
Премьер-министр Грузии Гарибашвили призвал европарламентариев извиниться
Армия
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье
Мир
Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии
Мир
Глава минобороны Британии Уоллес подтвердил намерение покинуть свой пост осенью
Мир
FT предсказала новые проблемы для ЕС и НАТО из-за Украины
/

Пораскинули долгами: россияне стали активнее гасить микрозаймы досрочно

Почему меняется поведение клиентов и выгодно ли скорее выплачивать кредиты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля досрочных погашений микрозаймов по итогам II квартала почти достигла рекордных 37%, следует из мониторинга онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Известий»). В крупных МФО подтвердили тенденцию. Она связана с ограничением максимальной ставки до 0,8% в день с июля этого года — люди стремятся закрыть старые долги и взять новые на более привлекательных условиях, объяснили игроки рынка. Среди других причин — рост финансовой грамотности россиян и стабилизация экономической ситуации. Такое поведение выгоднее и для граждан, поскольку они экономят на процентах, и для кредиторов, так как потери на дефолтах значительно выше.

Дневной процент

В России доля микрозаймов с полным или досрочным погашением по итогам II квартала 2023 года выросла до 36,8%. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman по результатам анализа 350 тыс. ссуд, выданных по всей стране не только этой компанией, но и другими. Это максимум с момента проведения такого мониторинга — с 2018 года. Речь идет о сегменте Installment (займах от 100 тыс. рублей сроком до полугода с ежемесячным или еженедельным внесением платежей. — «Известия»). Их доля в общем объеме выдачи участников рынка составляет порядка 20–40%, уточняется в материале.

Для сравнения: показатель досрочных закрытий таких долгов в аналогичном периоде 2022 года равнялся 30,5%, а 2021-го и 2020-го — 23,4% и 14,7% соответственно. Доля таких погашений постепенно растет, но дважды за этот период она существенно падала: в II квартале 2020-го на фоне пандемии — до 14,7% и 2022-го на фоне начала спецоперации — до 30,5%.

Доля микрозаймов с полным или досрочным погашением по итогам II квартала 2023 года выросла до 36,8%

Доля микрозаймов с полным или досрочным погашением по итогам II квартала 2023 года выросла до 36,8%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Тренд сопровождается снижением потребительской активности заемщиков, они переходят на сберегательную модель, уверены авторы мониторинга. По их мнению, сказывается и постепенная адаптация экономики к новым вызовам.

Для заемщиков главные плюсы заключаются в закрытии долговых обязательств и экономии денег на процентах, отметили в Moneyman. Тогда как для кредиторов на краткосрочном горизонте такие погашения снижают процентный доход, но в более отдаленной перспективе они нивелируют или исключают риск невозврата по таким обязательствам. Отмечается, что работа с ушедшим в дефолт клиентом для МФО экономически менее выгодна, чем упущенный доход из-за закрытия займа раньше времени.

В Банке России «Известиям» отметили, что введенные ограничения позволят заемщикам сэкономить на платежах до 5 млрд рублей в год. Однако не все игроки выдерживают регуляторное давление: часть компаний покидает рынок после каждого введения новых ставок. В основном это небольшие организации, которые не смогли перестроить свои бизнес-модели и не выдержали конкуренции с крупными игроками. При этом их уход не сказывается на доступности услуг для населения, заверили в регуляторе.

Справка «Известий»

С начала 2023-го Центробанк ужесточил требования к выдаче ссуд, чтобы снизить закредитованность населения. Регулятор установил для банков с универсальной лицензией и МФО новые значения макропруденциальных лимитов (ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов). Также с 1 июля максимальная ставка по микрозаймам снизилась с 1 до 0,8% в день.

Мотивация в действии

Доля досрочных погашений по обязательствам, оформленным гражданами в 2023-м, в ГК Eqvanta составляет 21%, что выше значения прошлого года (19,3%), подтвердил тренд «Известиям» директор компании по рискам Ион Болобошенку. Он добавил, что в приведенной статистике речь идет о закрытии займов в течение первых трех недель после выдачи.

— Рост доли досрочных погашений в этом году отчасти связан с установленными ЦБ макропруденциальными лимитами. Их ужесточение с 1 июля, вероятно, сохранит тренд. После снижения предельной дневной ставки до 0,8% стоит ожидать смещения части клиентов из краткосрочного сегмента (PDL — до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней. — «Известия») в среднесрочный (Installment). Это может повлечь дополнительный прирост досрочных закрытий займов в последней категории. Так как у некоторых клиентов сохранится привычка погасить весь долг разом, не распределяя сумму на несколько платежей, — пояснил Ион Болобошенку.

Рост доли досрочных погашений в этом году отчасти связан с установленными ЦБ макропруденциальными лимитами

Рост доли досрочных погашений в этом году отчасти связан с установленными ЦБ макропруденциальными лимитами

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Доля досрочных погашений в рассматриваемом сегменте в II квартале 2023-го достигла 33,2% против прошлогодних 27,8%, сообщили и в микрофинансовой компании Moneyman. По словам ее директора по маркетингу Андрея Грезнева, укрепление тренда характерно в связи со снижением максимальной ставки на рынке МФО с начала июля. Часть клиентов будет заинтересована в том, чтобы закрыть досрочно оформленные ранее займы и взять новые на более привлекательных условиях.

В компании «МигКредит» также отметили, что наблюдают рост досрочных закрытий среднесрочных потребительских ссуд на рынке МФО. Там считают, что тенденция может быть связана с последними регуляторными изменениями, что стимулирует клиентов перезаключать договоры. Но в первую очередь это касается кредитов до зарплаты, которые обычно выдавались под максимальный процент.

Рост досрочных погашений гражданами займов сопровождается общей динамикой повышения финансовой грамотности россиян, — указал эксперт консалтинговой компании «Бинкор» Андрей Пухнаревич.

По мнению старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игоря Алексеева, конъюнктура рыночных процентных ставок по займам на фоне вступления в силу требований по макропруденциальным лимитам изменилась. В результате стоимость отдельных категорий среднесрочных кредитов для заемщика приблизилась к стоимости краткосрочных. Это может побуждать клиентов МФО гасить более длинные и дорогие ссуды раньше фактического срока, отметил он.

Стоимость отдельных категорий среднесрочных кредитов для заемщика приблизилась к стоимости краткосрочных

Стоимость отдельных категорий среднесрочных кредитов для заемщика приблизилась к стоимости краткосрочных

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Сейчас мы видим стабилизацию ситуации в экономике, которая в принципе повлияла на платежеспособность россиян. Периоды прошлых кризисов показали, что граждане в такие моменты переходят на сберегательную модель, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать займы, — отметил председатель совета саморегулируемой организации «МиР» Эльман Мехтиев.

Костин рассказал Путину о выработке у России иммунитета из-за санкций
На встрече они также оценили кризис и инфляцию в мире

При этом он уверен, что если причиной роста показателя стал в основном переход на ставку 0,8% в день, то уже через три месяца доля досрочных погашений вернется к обычным уровням.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир