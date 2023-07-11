Костин рассказал Путину о выработке у России иммунитета из-за санкций

Повышение уровня финансовой независимости России произошло вовремя, учитывая негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе США, заявил Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным 11 июля в Кремле. Они также проанализировали кризисные явления в мировой экономике и «иммунитет» России.

Что обсуждалось на встрече

В небольшой открытой части беседы президент вместе с Андреем Костиным оценили ситуацию в банковском секторе. Несмотря на санкционное давление, ВТБ, как одному из основных банков России, удалось справиться с проблемами, заметил Владимир Путин. Это подтвердил и Андрей Костин: по его данным, с IV квартала 2022-го банк работает с прибылью.

На фоне внешних ограничений изменилась и структура портфеля банка. В частности, ВТБ перестал кредитовать клиентов в валютах западных стран. Вместе с тем растет доля займов в собственной нацвалюте. «Да и в целом в расчетах рубль сегодня в дружественных странах занимает уже больше половины. Поэтому я думаю, что этот процесс будет идти дальше», — сообщил Андрей Костин.

По итогам первого полугодия клиенты ВТБ открыли около 14,7 тыс. депозитов в китайской валюте на сумму 6,7 млрд юаней. В результате общий портфель таких вкладов составил 10,4 млрд, увеличившись более чем в 1,5 раза с начала года, рассказали «Известиям» в банке.

— Начавшийся в прошлом году тренд на дедолларизацию пассивов физлиц продолжается. Все чаще клиенты конвертируют свои накопления не только в рубли, но и валюту дружественных стран, самая популярная среди которых — юань. Российские вкладчики понимают, что сегодня такой способ диверсификации средств — самый надежный и доходный. Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам 2023 года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может увеличиться до 93%, а к концу 2025-го клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро, — рассказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Глава ВТБ также оценил экономическую ситуацию в мире. В частности, он обратил внимание, что сейчас в США происходит фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, который уже распространяется на Европу. По его мнению, западные санкции по сути разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции. При этом попытки недружественных стран решать новые проблемы старыми способами спровоцировали обесценивание банковских активов.

Что касается России, в целом отечественный банковский сектор чувствует себя надежно, считает глава ВТБ. Санкционное давление, по его словам, выработало у России «определенный иммунитет». С этим согласился и Владимир Путин. «То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», — заявил президент.

Сейчас России всё еще надо «учиться работать по-новому», отметил глава ВТБ. Однако за несколько лет «вполне возможно в значительной степени перестроить финансовую систему», уверен Андрей Костин. «И конечно, я думаю, она будет иметь другой облик», — добавил он.