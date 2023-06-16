«После объединения с ВТБ банк продолжит работу под брендом РНКБ»

После объединения с группой ВТБ банк РНКБ продолжит работу как отдельное юрлицо под своим брендом, сообщил в интервью «Известиям» глава финорганизации Михаил Якунин. По его словам, компании уже совместили сети АТМ, поэтому клиенты могут пользоваться сервисами в обеих кредитных организациях. Якунин также рассказал об ипотеке на полуострове – ставки стартуют от 2%. Банк помогает клиентам дистанционно купить квартиру и оформить ссуду, а цены в Крыму привлекательные по сравнению с другими регионами.

«По ипотеке мы отмечаем рост 25%»

— В прошлом году в Крым вышел федеральный банк ПСБ, в 2023-м — Сбер. Ощущаете ли вы конкуренцию?

— Мы работаем не только в Крыму, у нас также большая сеть отделений в Краснодарском крае. Мы давно уже сталкиваемся с другими банками, успешно конкурируем и видим прирост клиентской базы. Продукты у нас на высоком уровне развития, цифровые, и, конечно, мы чувствуем себя уверенно.

— Как изменился объем выдачи кредитов, ипотеки в вашем банке в прошлом году?

— По ипотеке мы отмечаем рост 25% за прошлый год, это существенно выше цифр в среднем по рынку. И в 2023-м мы ожидаем аналогичного увеличения объема выдач. Если говорить про кредитный портфель в целом, то за прошлый год он вырос на 15%.

«Ставки начинаются от 2%»

— По ипотеке какие ставки предлагают в Крыму? Насколько они выше или ниже по сравнению с другими регионами по стране?

— Мы регулярно отслеживаем уровень ставок и входим в топ-3 с минимальным уровнем процентов. Реальная, не маркетинговая средняя ставка по портфелю у нас составляет 10,5 %. В то время как в среднем по России она превышает 11%.

— В том числе за счет льготных программ?

— Да. У нас есть очень много программ льготного кредитования, включая сельскую ипотеку, семейную, и все они активно используются. Ставки начинаются от 2%.

— Кто может претендовать на кредит под 2%?

— У нас, например, есть сельхоз ипотека под 3%, и мы активно развиваем ИЖС-ипотеку (льготное индивидуальное жилищное строительство), по ней мы входим в топ-5 по стране. Такая программа позволяет при наличии земельного участка построить себе дом за счет средств банка, а затем выплачивать, как обычную ипотеку за квартиру.

Ипотека — это один из ключевых драйверов развития экономики региона. Мы даже придумали такой продукт, как Северная ипотека. Логистика в Крыму сейчас не легкая, и мы помогаем клиентам купить квартиру полностью дистанционно — показываем, сопровождаем в выборе. У нас есть аккредитованные застройщики, и мы даем у них хорошие и уникальные условия. По сравнению с другими регионами, например, побережьем Черного моря, цены в Крыму сейчас очень привлекательные.

— Пользуется ли популярностью льготная ипотека под 8%?

— Да, объем выдачи по льготным программам у нас значительный, в том числе под 8%. Сейчас мы финансируем строительство порядка 2 млн кв. м жилья в Крыму и наблюдем высокий спрос не только со стороны жителей полуострова, но и всей России.

«На Питерском форуме мы подписали соглашений на 360 млрд рублей»

— В конце прошлого года РНКБ объединился с ВТБ, на каком этапе сейчас находятся интеграционные процессы?

— Мы вошли в группу ВТБ, однако изначально банк РНКБ и был в этой группе. Можно сказать, что ВТБ не покидал полуостров и работал в Крыму. Сейчас мы объединили наши сети АТМ, и теперь любой клиент ВТБ может воспользоваться всеми сервисами через банкоматы РНКБ, а наши клиенты — предложениями в отделениях ВТБ и банка «Открытие» по всей России. Мы видим рост активности в сетях друг друга на 25%.

— Какие преимущества вы видите от объединения с ВТБ?

— Есть много точек, где мы можем объединиться, как, например, по сетям банкоматов. Кроме того, в силу своего размера, объем кредитов, которые мы можем выдавать, ограничен. А за счет ресурсов ВТБ, мы можем существенно увеличить эти лимиты. Например, на Питерском форуме мы подписали соглашений на 360 млрд рублей. Это стало возможно, в том числе, за счет вхождения в группу ВТБ.

— Есть ли планы в условиях этой интеграции по отказу от бренда РНКБ?

— В настоящий момент принято решение, что после объединения с ВТБ банк продолжит работу как отдельное юрлицо под брендом РНКБ.

— Планируется ли как-либо в рамках интеграции менять отделения вашего банка, которые находятся на материке, объединять с ВТБ или как-то еще корректировать офисную структуру?

— Мы продолжаем сейчас работать в том формате, в котором в котором банк и работал.

«Клиент может через мобильное приложение получить потребительский заем»

— Сейчас в новых субъектах РФ фактически работает один крупный банк — ПСБ. Есть ли у вас планы по выходу в них?

— В современном мире физические отделения уже не нужны, каждый житель России может открыть у нас счет и в любой точке страны воспользоваться нашим услугами. Это же касается юридических лиц. У нас есть дистанционные кредитные продукты, то есть клиент может через мобильное приложение получить потребительский заем прямо на свой счет, не посещая отделение банка. Поэтому как таковой целесообразности нет открывать отделения физические. А работаем мы со всеми гражданами России.

— Доставят ли, например, банковскую карту в Херсонскую область?

— Нет. Если человек является клиентом нашего банка, то он может дистанционно получить, например, кредит. Выпустить можно также цифровую карту.