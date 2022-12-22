Закрытие года: группа «ВТБ – «Открытие» – РНКБ» не догонит «Сбер» по активам
После присоединения «Открытия» и РНКБ к ВТБ он по-прежнему будет в полтора раза меньше «Сбера» и останется вторым по величине игроком рынка, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. 22 декабря совет директоров Банка России принял решение о продаже ВТБ 100% акций «ФК Открытие» до конца года. РНКБ присоединится к группе в 2023-м. Сделка по «Открытию» составит 340 млрд рублей, которые будут оплачены деньгами и ОФЗ. Как сообщили в ВТБ, для клиентов «Открытия» ничего не поменяется: основные продукты и сервисы сохранят. Доступность отделений останется прежней, однако проблемы могут возникнуть при интеграции IT-систем, отметили в АБР.
Сделка нового года
Совет директоров Банка России принял решение о продаже ВТБ 100% акций банка «ФК Открытие», сообщили в четверг в регуляторе. Покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей, подчеркнули в ЦБ. Там уточнили, что 233,1 млрд будет оплачено денежными средствами, 106,9 млрд — ОФЗ, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам. При оплате в полном объеме право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022-го.
План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки, заявили в ВТБ. Для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится: ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы.
— Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности банковской группы ВТБ, — сообщили в банке.
Консолидированные активы группы ВТБ после входа «ФК Открытие» вырастут примерно на 18%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ВТБ. Там отметили, что после установления операционного контроля будут проанализированы региональные сети двух банков на географическую пересекаемость и экономическую эффективность. В части брокерского бизнеса ФК планируется изучать возможные стратегии и действовать в соответствии с ситуацией на рынках.
В рамках сделки к ВТБ переходит «Открытие» и его дочерние компании по состоянию на конец июня этого года, за исключением АО «Точка», АО «Балтийский лизинг» и ООО «Кама», уточнили в банке.
«Известия» направили запрос в «Открытие», а также в дочерние компании. В группу «ФК Открытие» еще входят «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие» — они тоже попадают в периметр сделки. Как рассказал «Известиям» источник на брокерском рынке, после закрытия сделки рассматривалось два сценария. В частности, планировалось специализировать «Открытие Инвестиции» на определенном сегменте клиентов, который не пересекался бы с брокерским бизнесом ВТБ. Второй вариант — забрать клиентов и ликвидировать компанию вовсе, поделился он.
В настоящий момент планы по трансформации бизнеса «Открытие Брокер» и УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») не заявлены, сообщили в «Открытии Инвестиции».
В апреле 2022 года глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с ВТБ два подконтрольных государству банка — «Открытие» и РНКБ. Это позволит кредитным организациям значительно экономить на отделениях и персонале, а также приведет крупного игрока в Крым, отмечал Андрей Костин. Идею одобрили президент Владимир Путин и Центробанк. При этом глава «Открытия» Михаил Задорнов выступал против сделки.
Как заявлял Андрей Костин в ноябре, бренд «Открытие» просуществует еще год-полтора. СМИ сообщали, что в этот период руководителем «Открытия» может стать экс-глава Юникредит банка Михаил Алексеев.
РНКБ присоединится к группе ВТБ в 2023-м. Председатель правления крымского банка Михаил Якунин на встрече с журналистами 21 декабря сообщил, что организация получила последний транш докапитализации в 7,1 млрд рублей перед присоединением к ВТБ. Сделка по вхождению в группу запланирована на начало следующего года. Для дальнейшей передачи акций банка нужна оценка, которая займет какое-то время, но в целом принципиальное решение уже принято, резюмировал Михаил Якунин.
Клиентский опыт
Переход на один бренд и стандартную линейку продуктов для клиентов банк вполне может успеть провести за год-полтора, оценил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Однако, по его словам, трудности могут возникнуть при интеграции IT-систем. Это связано в том числе с санкциями и проблемами с западным иностранным программным обеспечением.
— Ранее ВТБ уже присоединял к себе крупных игроков (ВТБ-24 — в 2018 году, Банк Москвы — в 2016-м). Их системы до сих пор работают обособленно, хотя кредитные организации и действуют под одним брендом. Например, если человек открывал счет в бывшем отделении ВТБ-24, то, как правило, вопросы по нему приходится решать именно в бывших офисах этого банка, — пояснил Алексей Войлуков.
Он напомнил, что с 2019 года к «Открытию» был присоединен Бинбанк, и их системы также нужно было синхронизировать.
ВТБ сделка с «Открытием» выгодна из-за поддержки капитала, а также широкой и разветвленной клиентской базы последнего, а «Открытию» — нет, отметил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.
По его словам, банк оптимизирует сеть — закроет или объединит ряд офисов «Открытия», которые находятся рядом с отделениями ВТБ. Сеть трех кредитных организаций (ВТБ, «Открытия» и РНКБ) оценивается в 2 тыс. клиентских офисов. Однако доступность отделений для пользователей не снизится, считает эксперт.
Подобный шаг также поможет поднять прибыльность кредитной организации, отметил Денис Домащенко. А за счет экономии компания, например, сможет предложить дополнительные бонусные программы для привлечения новых клиентов.
Крупный конкурент
Консолидированные активы ВТБ, «Открытия» и РНКБ могли бы составить более 23 трлн рублей, если ориентироваться на последние раскрытые данные индивидуальной отчетности каждого из этих банков по РСБУ на 01.02.2022. Такими оценками с «Известиями» поделился управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он добавил: для сравнения — это примерно 60% величины активов Сбербанка на ту же дату. Эксперт уточнил, что эти расчеты не учитывают последовавшую после февраля волатильность фондирования, заморозку активов за рубежом и прочие потери.
Суммарный объем активов объединенной организации будет меньше, чем у лидера сектора «Сбера» в полтора раза, суммарный капитал — как минимум вдвое, подтвердил аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. Объединенный банк также будет сильно уступать по разветвленности розничной сети и количеству клиентов, констатировал он.
— Роль госбанков в нашем финансовом секторе и так очень велика, и с этой точки зрения продать «Открытие», вероятно, было бы лучше какому-то независимому игроку. Однако в условиях санкций осуществить это по достойной цене весьма сложно. С другой стороны, сейчас доминирующий игрок на рынке — «Сбер», и после сделки ему будет противостоять более мощный, так сказать, противовес. Так что ситуация в секторе может в определенном смысле и улучшиться, — оценил Игорь Додонов.
По открытым данным, в конце 2021 года у ВТБ было 16 млн клиентов. При этом число клиентов «Открытия» к концу 2020 года составляло 3,1 млн, а РНКБ — 2,2 млн. Активная база Сбербанка в стране в 2021 году составила 101,5 млн частных клиентов.
На февраль (последняя отчетная дата) капитал «Открытия» достигал 368 млрд рублей, то есть фактически покупка прошла по оценке около 1х капитала, констатировал замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Это хорошая сделка, оценил он.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер обратил внимание на локальный позитив для бумаг ВТБ и их рост на 4% на фоне новостей о закрытии сделки. По его словам, с долгосрочной точки зрения объединение банков приведет к синергетическому эффекту — капитал укрупнится, административные расходы снизятся, эффективность деятельности возрастет. Потенциал акций ВТБ на 2023-й свыше 30%, спрогнозировал он.