Закрытие года: группа «ВТБ – «Открытие» – РНКБ» не догонит «Сбер» по активам

После присоединения «Открытия» и РНКБ к ВТБ он по-прежнему будет в полтора раза меньше «Сбера» и останется вторым по величине игроком рынка , оценили опрошенные «Известиями» эксперты. 22 декабря совет директоров Банка России принял решение о продаже ВТБ 100% акций «ФК Открытие» до конца года . РНКБ присоединится к группе в 2023-м. Сделка по «Открытию» составит 340 млрд рублей , которые будут оплачены деньгами и ОФЗ. Как сообщили в ВТБ, для клиентов «Открытия» ничего не поменяется : основные продукты и сервисы сохранят. Доступность отделений останется прежней, однако проблемы могут возникнуть при интеграции IT-систем , отметили в АБР.

Сделка нового года

Совет директоров Банка России принял решение о продаже ВТБ 100% акций банка «ФК Открытие» , сообщили в четверг в регуляторе. Покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей, подчеркнули в ЦБ. Там уточнили, что 233,1 млрд будет оплачено денежными средствами, 106,9 млрд — ОФЗ , стоимость которых рассчитана по рыночным ценам. При оплате в полном объеме право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022-го.

План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки , заявили в ВТБ. Для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится: ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы .

Закрытие года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности банковской группы ВТБ, — сообщили в банке.

Консолидированные активы группы ВТБ после входа «ФК Открытие» вырастут примерно на 18%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ВТБ . Там отметили, что после установления операционного контроля будут проанализированы региональные сети двух банков на географическую пересекаемость и экономическую эффективность. В части брокерского бизнеса ФК планируется изучать возможные стратегии и действовать в соответствии с ситуацией на рынках.

В рамках сделки к ВТБ переходит «Открытие» и его дочерние компании по состоянию на конец июня этого года, за исключением АО «Точка», АО «Балтийский лизинг» и ООО «Кама», уточнили в банке.

«Известия» направили запрос в «Открытие», а также в дочерние компании. В группу «ФК Открытие» еще входят «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь», НПФ «Открытие» — они тоже попадают в периметр сделки . Как рассказал «Известиям» источник на брокерском рынке, после закрытия сделки рассматривалось два сценария. В частности, планировалось специализировать «Открытие Инвестиции» на определенном сегменте клиентов, который не пересекался бы с брокерским бизнесом ВТБ. Второй вариант — забрать клиентов и ликвидировать компанию вовсе, поделился он.

В настоящий момент планы по трансформации бизнеса «Открытие Брокер» и УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») не заявлены, сообщили в «Открытии Инвестиции».

В апреле 2022 года глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с ВТБ два подконтрольных государству банка — «Открытие» и РНКБ . Это позволит кредитным организациям значительно экономить на отделениях и персонале, а также приведет крупного игрока в Крым, отмечал Андрей Костин. Идею одобрили президент Владимир Путин и Центробанк. При этом глава «Открытия» Михаил Задорнов выступал против сделки .

Закрытие года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как заявлял Андрей Костин в ноябре, бренд «Открытие» просуществует еще год-полтора. СМИ сообщали, что в этот период руководителем «Открытия» может стать экс-глава Юникредит банка Михаил Алексеев.

РНКБ присоединится к группе ВТБ в 2023-м . Председатель правления крымского банка Михаил Якунин на встрече с журналистами 21 декабря сообщил, что организация получила последний транш докапитализации в 7,1 млрд рублей перед присоединением к ВТБ. Сделка по вхождению в группу запланирована на начало следующего года . Для дальнейшей передачи акций банка нужна оценка, которая займет какое-то время, но в целом принципиальное решение уже принято, резюмировал Михаил Якунин.

Клиентский опыт

Переход на один бренд и стандартную линейку продуктов для клиентов банк вполне может успеть провести за год-полтора , оценил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Однако, по его словам, трудности могут возникнуть при интеграции IT-систем . Это связано в том числе с санкциями и проблемами с западным иностранным программным обеспечением.

— Ранее ВТБ уже присоединял к себе крупных игроков (ВТБ-24 — в 2018 году, Банк Москвы — в 2016-м). Их системы до сих пор работают обособленно, хотя кредитные организации и действуют под одним брендом . Например, если человек открывал счет в бывшем отделении ВТБ-24, то, как правило, вопросы по нему приходится решать именно в бывших офисах этого банка, — пояснил Алексей Войлуков.

Он напомнил, что с 2019 года к «Открытию» был присоединен Бинбанк, и их системы также нужно было синхронизировать.

Закрытие года Фото: ТАСС/Егор Алеев

ВТБ сделка с «Открытием» выгодна из-за поддержки капитала, а также широкой и разветвленной клиентской базы последнего, а «Открытию» — нет , отметил заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

По его словам, банк оптимизирует сеть — закроет или объединит ряд офисов «Открытия», которые находятся рядом с отделениями ВТБ . Сеть трех кредитных организаций (ВТБ, «Открытия» и РНКБ) оценивается в 2 тыс. клиентских офисов. Однако доступность отделений для пользователей не снизится , считает эксперт.

Подобный шаг также поможет поднять прибыльность кредитной организации , отметил Денис Домащенко. А за счет экономии компания, например, сможет предложить дополнительные бонусные программы для привлечения новых клиентов.

Крупный конкурент

Консолидированные активы ВТБ, «Открытия» и РНКБ могли бы составить более 23 трлн рублей , если ориентироваться на последние раскрытые данные индивидуальной отчетности каждого из этих банков по РСБУ на 01.02.2022. Такими оценками с «Известиями» поделился управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он добавил: для сравнения — это примерно 60% величины активов Сбербанка на ту же дату . Эксперт уточнил, что эти расчеты не учитывают последовавшую после февраля волатильность фондирования, заморозку активов за рубежом и прочие потери.

Суммарный объем активов объединенной организации будет меньше, чем у лидера сектора «Сбера» в полтора раза, суммарный капитал — как минимум вдвое , подтвердил аналитик группы «Финам» Игорь Додонов. Объединенный банк также будет сильно уступать по разветвленности розничной сети и количеству клиентов, констатировал он.

— Роль госбанков в нашем финансовом секторе и так очень велика, и с этой точки зрения продать «Открытие», вероятно, было бы лучше какому-то независимому игроку. Однако в условиях санкций осуществить это по достойной цене весьма сложно . С другой стороны, сейчас доминирующий игрок на рынке — «Сбер», и после сделки ему будет противостоять более мощный, так сказать, противовес. Так что ситуация в секторе может в определенном смысле и улучшиться , — оценил Игорь Додонов.

Закрытие года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По открытым данным, в конце 2021 года у ВТБ было 16 млн клиентов. При этом число клиентов «Открытия» к концу 2020 года составляло 3,1 млн, а РНКБ — 2,2 млн. Активная база Сбербанка в стране в 2021 году составила 101,5 млн частных клиентов.

На февраль (последняя отчетная дата) капитал «Открытия» достигал 368 млрд рублей , то есть фактически покупка прошла по оценке около 1х капитала, констатировал замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Это хорошая сделка , оценил он.