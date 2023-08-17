Владелец автозаправки в Махачкале рассказал подробности ЧП

Владелец автозаправки «Нафта» в Махачкале, где произошел пожар, Ибрагим Шамхалов объяснил в беседе с «Известиями», что на АЗС соблюдались определенные нормы безопасности.

«Произошло возгорание бокса через дорогу напротив нашей заправки. Наши сотрудники засняли этот факт, скинули мне, взяли огнетушители и побежали тушить. Через пару минут произошел взрыв. Я уже ехал на место, звонил сотруднику, но он на связи не выходил. Взрывной волной снесло ползаправки, отбило газовую бочки, вокруг которой этой бочки. Взрыва не произошло, так как сработали клапаны, которые предотвращают утечку газа, и средства защиты», — отметил он.

По словам Шамхалова, помещение, где произошел взрыв, использовалось для ремонта машин, также там были склады с селитрой. Внешне оно выглядит как СТО, а не как склад. В этом районе замечали фуры, но поскольку дорога является федеральной трассой, никто не предавал этому значения.

Как указал бизнесмен, в результате происшествия заправка полностью сгорела. АЗС не подлежит восстановлению. По его словам, среди пострадавших есть и сотрудники заправки.

Ранее в этот день специалист по техническому обслуживанию АЗС Абдулбасыр сказал, что причиной взрыва и последующего пожара на автозаправке стала селитра, которая хранилась через дорогу в автосервисе.

ЧП на заправке в столице Дагестана произошло вечером 14 августа. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань восстановлено. Погибли 35 человек, 65 человек остаются в больницах. Правоохранители задержали арендатора взорвавшихся складов с селитрой в Махачкале Эльдара Насрулаева.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

По информации, Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.

Глава Дагестана Сергей Меликов указал, что в результате взрыва в Махачкале более 400 строений получили повреждения.

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев 16 августа в беседе с «Известиями» рассказал, что на АЗС наблюдались многочисленные нарушения. По его словам, судя по кадрам с места происшествия, отсутствовала необходимая система пожаротушения.