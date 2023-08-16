Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС

Более 400 строений получили повреждения после взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом в среду, 16 августа, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них -— это жилые дома», — сказал Меликов журналистам

По его словам, степень повреждений у всех строений разная.

Пожар и взрыв на АЗС в Махачкале произошли вечером 14 августа. Площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. По данным источника «Известий», причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших составляет 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как позднее, 16 августа, рассказала «Известиям» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, на АЗС наблюдались многочисленные нарушения. По его словам, судя по кадрам с места места происшествия, отсутствовала необходимая система пожаротушения.

Кроме того, источник «Известий» сообщил, что в Махачкале объявили в розыск 34-летнего мужчину, подозреваемого в хранении селитры на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.