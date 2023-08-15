Подозреваемого в хранении селитры рядом с взорвавшейся АЗС Махачкалы объявили в розыск
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- Подозреваемого в хранении селитры рядом с взорвавшейся АЗС Махачкалы объявили в розыск
В Махачкале объявили в розыск 34-летнего мужчину, который подозревается в хранении селитры на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС. Как сообщил источник «Известий» 15 августа, в розыск объявлен Эльдар Н.
Взрывоопасное вещество, хранившееся на территории автосервиса, установит экспертиза, уточнил собеседник.
ЧП на заправке в столице Дагестана произошло вечером 14 августа. На заправке возник пожар, после чего произошел взрыв. Площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован.
По информации источника «Известий» причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
По последним данным, число погибших составляет 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.