Эксперт назвал нарушения безопасности на АЗС в Дагестане

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал «Известиям» о нарушениях на АЗС в Махачкале, где произошел взрыв.

«Подземные резервуары для хранения топлива должны заглублены не менее чем на 1,5 м. Плюс должны быть отбортовка, ошиновка, средства, заземляющие контур, автоматические средства от пролива и перелива топлива в подземной емкости хранилища. Расстояние от емкости хранилища до раздаточной станции должно быть не менее 25 мм. Должна быть система водно-пенного пожаротушения», — отметил он.

При тушении пенно-водной смесью, блокируется доступ кислорода, который поддерживает открытое горение. Как указал Победоносцев, судя по кадрам с места происшествия, такая система пожаротушения отсутствовала.

«Это стоит довольно-таки приличных денег, и все на этом пытаются сэкономить. Написано, что рекомендовано, а раз идет в качестве рекомендаций, то собственники благополучно закрывают на это глаза, мол, мы 1,5–2 млн выкидывать на это не будем», — подчеркнул он.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

По информации, Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.

Источник «Известий» сообщил, что в Махачкале объявили в розыск 34-летнего мужчину, который подозревается в хранении селитры на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.