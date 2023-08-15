Задержан арендатор взорвавшихся складов в Махачкале

Правоохранители задержали арендатора взорвавшихся складов с селитрой в Махачкале Эльдара Насрулаева. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

«Насрулаев Эльдар обнаружен, доставляют в СК для допроса», — сообщил собеседник.

По его данным, Насрулаев является арендатором помещения, в котором действовал магазин-склад сельскохозяйственных удобрений, где изначально начался пожар.

По предварительным данным, на складе хранилось чуть больше 10 т нитрата аммония и азотно-кислого калия, который используется для подкормки арбузов. Оба эти вещества являются взрывоопасными.

Точное количество взорвавшихся удобрений станет известно после результатов пожарно-технической экспертизы.

Взрыв в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус» в Махачкале произошел 14 августа. Позже в ГУ МЧС по Республике Дагестан уточнили, что пожар начался на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Затем появились кадры последствий взрыва на АЗС.

По последним данным, число жертв случившегося составляет 35 человек, на сегодняшний день в больницах находятся 65 пострадавших.

По ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») было возбуждено уголовное дело. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.