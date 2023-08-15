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Опубликованы кадры последствий взрыва на АЗС в Махачкале

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Фото: скриншот видео
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Взрыв на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, из-за которого погибло 35 человек, привел к настоящему граду из булыжников. Последствия 15 августа показал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

По его словам, соседние с АЗС дома накрыло крупными кусками бетона и камнями. Они легко пробивали металлочерепицу и разбивали стекла. На месте взрыва осталась воронка.

«Глубина воронки — примерно 2 м, и, если приглядеться, то на глубине можно увидеть, как что-то до сих пор там дымится», — рассказал журналист.

Первый взрыв привел к детонации химикатов в здании рядом, а уже после этого огонь охватил АЗС, расположенную через дорогу.

«Машина горит, потом газовый баллон взорвался, а там были химикаты, селитра. Видимо, туда перекинуло. Потом первый взрыв, деформировало емкость с газом», — рассказал хозяин заправки.

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ЧП на заправке в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань восстановлено. На место прибыл борт МЧС для эвакуации пострадавших.

Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

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