 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Мир
Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине
Мир
В Киеве заявили о работе над получением приглашения на саммит G20
Мир
Балицкий назвал барахлом западные дроны и пушки
Мир
Видео CNN с атакой Крымского моста назвали попыткой создать видимость победы ВСУ
Общество
Выплаты за подбитую иностранную технику ввели в Запорожской области
Общество
Губернатор Камчатки предложил вернуть в РФ «рыбные четверги»
Экономика
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 95 рублей
Общество
Глава МЧС доложил Путину о распространении лесных пожаров в стране
Авто
В Москве анонсировали премьеру мобильной зарядки для электрокаров на базе «УАЗ Профи»
Пресс-релизы
Деловую программу первого международного форума «День сокола» обсудили в Москве
Мир
Саркози поддержал Макрона в желании сохранить диалог с РФ
Мир
В США не увидели причин перебрасывать силы из-за ситуации на границе Белоруссии
/

Включиться в заботу: Путин призвал минимизировать ущерб после трагедии в Дагестане

На совещании с кабмином президент обсудил помощь пострадавшим и семьям погибших, а также пожары и паводки в российских регионах
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате пожара и взрыва возле АЗС в Махачкале получили ранения 119 человек, в том числе 20 детей. Такие данные 16 августа на совещании с президентом представила зампред правительства Татьяна Голикова. Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы минимизировать ущерб после трагедии и помочь людям. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших. По словам главы государства, сейчас наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Также во время совещания обсуждали борьбу с пожарами и паводками, цены на рыбу и нехватку айтишников.

Мы все переживаем

Первым делом на совещании президент обратил внимание на ситуацию в Махачкале. 14 августа в автосервисе произошло возгорание, огонь перекинулся на склад с удобрениями, стоявший рядом с АЗС, после чего произошел второй взрыв, в результате ЧП погибли 35 человек. Спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших — их лечение продолжится в клиниках столицы.

Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках, — сказал он.

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Требуется сделать все, чтобы минимизировать ущерб и помочь людям, подчеркнул Владимир Путин. Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову заняться этим вопросом вместе с местными властями. «Есть», — ответил министр.

Всего в результате ЧП получили ранения 119 человек, в том числе 20 детей, уточнила зампред правительства Татьяна Голикова. Сейчас в дагестанских больницах находятся 50 пострадавших. По ее словам, в республике есть всё, что нужно для лечения. Голикова поблагодарила МЧС за оперативную работу.

Ударной волной: при взрыве в Махачкале погибли более 30 человек
Что известно о трагедии на АЗС в столице Дагестана

Буйство стихии

Еще одной ключевой темой совещания стали природные катаклизмы. Как сообщил Александр Куренков, в 2023 году природные пожары в России прошли более 4 млн га. Это больше по сравнению с прошлогодними показателями почти в полтора раза. При этом у МЧС неблагоприятный прогноз по распространению пожаров на территории Якутии, Хабаровского края и Амурской области.

— Силы и средства МЧС России задействованы в защите населенных пунктов от угрозы перехода огня, — рассказал глава МЧС.

Участники совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ (совещание проходит в режиме видеоконференции). В центре: министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков

Участники совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ (совещание проходит в режиме видеоконференции). В центре: министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Для сохранения российских лесов нужно на непрерывной основе следить за эффективностью ведения хозяйства на этих территориях, сказал «Известиям» начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров.

Ремонтная преграда: кто ответит за взрыв на месторождении в ХМАО
Из-за нарушений во время обслуживания нефтяной скважины один человек погиб, шестеро пострадали

— Рослесинфорг в рамках оценки лесохозяйственных мероприятий ежегодно следит за тем, как леса берегут от пожаров, защищают их от вредителей и восстанавливают, используя для этого как спутниковое наблюдение, так и выезды на места. Проверка затронет порядка 30 «лесных» регионов и продлится до сентября, — уточнил он.

Смог от лесных пожаров в Якутске

Смог от лесных пожаров в Якутске

Фото: РИА Новости/Виктория Прокопьева

Вместе с пожарами обсуждались и паводки. Наиболее сложная обстановка с ними сложилась в Приморском крае, на который обрушился тайфун. Большинство рек на западе региона в минувшие выходные вышло из берегов.

Почти 600 жилых домов остаются подтопленными, рассказал Александр Куренков. Уже эвакуированы более 4,5 тыс. человек. В восьми пунктах временного размещения находится 275 человек, в том числе 62 ребенка.

— Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь, пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится, — отметил Александр Куренков.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023 года 

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023 года

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В целом с начала года в России зафиксировано 544 опасных природных явления, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го. По его словам, «метания погоды» из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата. При этом рекорды обновляются по всему миру «практически каждый месяц».

Аномально высокие температуры ожидаются в Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Астраханской, Рязанской областях и во всех регионах Черноземья. Кроме жары лето 2023 года отметилось ливнями в Крыму, Иркутской области, Краснодарском и Приморском краях.

На длинном паводке: центр России затопило сильнее других регионов
Подъем уровня рек в Сибири остановился благодаря похолоданию

Рыболовство в плюсе

Несмотря на природные катаклизмы, рыбакам в этом году везет. Вылов с начала года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до более 3,5 млн т, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. За полгода выпущено около 230 тыс. т рыбной продукции. Руководитель федерального агентства пообещал вместе с ФАС разобраться с ценами на транспортировку.

Палубная команда сейнера-траулера во время выборки донного невода в море у берегов Владивостока

Палубная команда сейнера-траулера во время выборки донного невода в море у берегов Владивостока

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке, — сказал Илья Шестаков.

Владимир Путин отметил, что россияне в год в среднем едят рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. На этом фоне он поручил подумать, как простимулировать потребление.

Честность соревнований

В центре внимания также оказался мировой спорт.

— К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там, мы видим, и определенная деградация наступает, — заметил Владимир Путин.

«Есть красная черта, через которую мы не можем переступить»
Министр спорта РФ Олег Матыцин — о недопустимости требований МОК, взаимодействии с Африкой и новых форматах международных соревнований

Это, по его мнению, повлечет создание параллельных спортивных структур. Он предложил кабмину рассмотреть вопрос о премиальных, соразмерных выплатам за олимпийские награды, российским спортсменам, достигшим высоких результатов.

Наши спортсмены поддерживают соревновательную активность, в частности, на региональном уровне, заверил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Церемония закрытия международных спортивных соревнований — II Игры стран СНГ — на стадионе «Минск-Арена»

Церемония закрытия международных спортивных соревнований — II Игры стран СНГ — на стадионе «Минск-Арена»

Фото: ТАСС/БелТА/Павел Орловский

Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на II Играх стран СНГ, — подчеркнул он. — Именно по вашей инициативе советом глав государств СНГ было поддержано предложение по их проведению. Участниками Игр стали порядка 4 тыс. спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных государств. Уже в эти выходные в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в нем примут участие команды из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.

Также на совещании обсудили интерес к спорту у подрастающего поколения. По данным зампреда правительства, в России более 3 млн человек занимаются в детско-юношеских организациях. Президент напомнил, что с 1 сентября уровень зарплат в спортшколах с возвращением им статуса образовательных учреждений должен быть такой же, как и в обычных.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные со сферой информационных технологий. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, дефицит айтишников в России составляет 500–700 тыс. человек. Однако, по его словам, отечественная отрасль продолжает расти и активно развиваться — за прошлый год на 22% увеличился объем продаж российских IT-решений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир