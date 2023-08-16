Включиться в заботу: Путин призвал минимизировать ущерб после трагедии в Дагестане
В результате пожара и взрыва возле АЗС в Махачкале получили ранения 119 человек, в том числе 20 детей. Такие данные 16 августа на совещании с президентом представила зампред правительства Татьяна Голикова. Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы минимизировать ущерб после трагедии и помочь людям. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших. По словам главы государства, сейчас наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Также во время совещания обсуждали борьбу с пожарами и паводками, цены на рыбу и нехватку айтишников.
Мы все переживаем
Первым делом на совещании президент обратил внимание на ситуацию в Махачкале. 14 августа в автосервисе произошло возгорание, огонь перекинулся на склад с удобрениями, стоявший рядом с АЗС, после чего произошел второй взрыв, в результате ЧП погибли 35 человек. Спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших — их лечение продолжится в клиниках столицы.
— Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках, — сказал он.
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Требуется сделать все, чтобы минимизировать ущерб и помочь людям, подчеркнул Владимир Путин. Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову заняться этим вопросом вместе с местными властями. «Есть», — ответил министр.
Всего в результате ЧП получили ранения 119 человек, в том числе 20 детей, уточнила зампред правительства Татьяна Голикова. Сейчас в дагестанских больницах находятся 50 пострадавших. По ее словам, в республике есть всё, что нужно для лечения. Голикова поблагодарила МЧС за оперативную работу.
Буйство стихии
Еще одной ключевой темой совещания стали природные катаклизмы. Как сообщил Александр Куренков, в 2023 году природные пожары в России прошли более 4 млн га. Это больше по сравнению с прошлогодними показателями почти в полтора раза. При этом у МЧС неблагоприятный прогноз по распространению пожаров на территории Якутии, Хабаровского края и Амурской области.
— Силы и средства МЧС России задействованы в защите населенных пунктов от угрозы перехода огня, — рассказал глава МЧС.
Участники совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ (совещание проходит в режиме видеоконференции). В центре: министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков
Для сохранения российских лесов нужно на непрерывной основе следить за эффективностью ведения хозяйства на этих территориях, сказал «Известиям» начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров.
— Рослесинфорг в рамках оценки лесохозяйственных мероприятий ежегодно следит за тем, как леса берегут от пожаров, защищают их от вредителей и восстанавливают, используя для этого как спутниковое наблюдение, так и выезды на места. Проверка затронет порядка 30 «лесных» регионов и продлится до сентября, — уточнил он.
Смог от лесных пожаров в Якутске
Вместе с пожарами обсуждались и паводки. Наиболее сложная обстановка с ними сложилась в Приморском крае, на который обрушился тайфун. Большинство рек на западе региона в минувшие выходные вышло из берегов.
Почти 600 жилых домов остаются подтопленными, рассказал Александр Куренков. Уже эвакуированы более 4,5 тыс. человек. В восьми пунктах временного размещения находится 275 человек, в том числе 62 ребенка.
— Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь, пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится, — отметил Александр Куренков.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023 года
В целом с начала года в России зафиксировано 544 опасных природных явления, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го. По его словам, «метания погоды» из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата. При этом рекорды обновляются по всему миру «практически каждый месяц».
Аномально высокие температуры ожидаются в Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Астраханской, Рязанской областях и во всех регионах Черноземья. Кроме жары лето 2023 года отметилось ливнями в Крыму, Иркутской области, Краснодарском и Приморском краях.
Рыболовство в плюсе
Несмотря на природные катаклизмы, рыбакам в этом году везет. Вылов с начала года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до более 3,5 млн т, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. За полгода выпущено около 230 тыс. т рыбной продукции. Руководитель федерального агентства пообещал вместе с ФАС разобраться с ценами на транспортировку.
Палубная команда сейнера-траулера во время выборки донного невода в море у берегов Владивостока
— Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке, — сказал Илья Шестаков.
Владимир Путин отметил, что россияне в год в среднем едят рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. На этом фоне он поручил подумать, как простимулировать потребление.
Честность соревнований
В центре внимания также оказался мировой спорт.
— К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там, мы видим, и определенная деградация наступает, — заметил Владимир Путин.
Это, по его мнению, повлечет создание параллельных спортивных структур. Он предложил кабмину рассмотреть вопрос о премиальных, соразмерных выплатам за олимпийские награды, российским спортсменам, достигшим высоких результатов.
Наши спортсмены поддерживают соревновательную активность, в частности, на региональном уровне, заверил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Церемония закрытия международных спортивных соревнований — II Игры стран СНГ — на стадионе «Минск-Арена»
— Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на II Играх стран СНГ, — подчеркнул он. — Именно по вашей инициативе советом глав государств СНГ было поддержано предложение по их проведению. Участниками Игр стали порядка 4 тыс. спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных государств. Уже в эти выходные в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в нем примут участие команды из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.
Также на совещании обсудили интерес к спорту у подрастающего поколения. По данным зампреда правительства, в России более 3 млн человек занимаются в детско-юношеских организациях. Президент напомнил, что с 1 сентября уровень зарплат в спортшколах с возвращением им статуса образовательных учреждений должен быть такой же, как и в обычных.
Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные со сферой информационных технологий. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, дефицит айтишников в России составляет 500–700 тыс. человек. Однако, по его словам, отечественная отрасль продолжает расти и активно развиваться — за прошлый год на 22% увеличился объем продаж российских IT-решений.