Включиться в заботу: Путин призвал минимизировать ущерб после трагедии в Дагестане

В результате пожара и взрыва возле АЗС в Махачкале получили ранения 119 человек , в том числе 20 детей. Такие данные 16 августа на совещании с президентом представила зампред правительства Татьяна Голикова. Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы минимизировать ущерб после трагедии и помочь людям . Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших. По словам главы государства, сейчас наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках . Также во время совещания обсуждали борьбу с пожарами и паводками, цены на рыбу и нехватку айтишников .

Мы все переживаем

Первым делом на совещании президент обратил внимание на ситуацию в Махачкале . 14 августа в автосервисе произошло возгорание, огонь перекинулся на склад с удобрениями, стоявший рядом с АЗС, после чего произошел второй взрыв, в результате ЧП погибли 35 человек. Спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших — их лечение продолжится в клиниках столицы .

— Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей . Знаю, что и МЧС включилось, местные органы власти включились активно в эту работу. Наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках, — сказал он.

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Требуется сделать все, чтобы минимизировать ущерб и помочь людям, подчеркнул Владимир Путин. Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову заняться этим вопросом вместе с местными властями. «Есть», — ответил министр.

Всего в результате ЧП получили ранения 119 человек, в том числе 20 детей , уточнила зампред правительства Татьяна Голикова. Сейчас в дагестанских больницах находятся 50 пострадавших. По ее словам, в республике есть всё, что нужно для лечения . Голикова поблагодарила МЧС за оперативную работу.

Буйство стихии

Еще одной ключевой темой совещания стали природные катаклизмы . Как сообщил Александр Куренков, в 2023 году природные пожары в России прошли более 4 млн га. Это больше по сравнению с прошлогодними показателями почти в полтора раза . При этом у МЧС неблагоприятный прогноз по распространению пожаров на территории Якутии, Хабаровского края и Амурской области.

— Силы и средства МЧС России задействованы в защите населенных пунктов от угрозы перехода огня, — рассказал глава МЧС.

Участники совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ (совещание проходит в режиме видеоконференции). В центре: министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Для сохранения российских лесов нужно на непрерывной основе следить за эффективностью ведения хозяйства на этих территориях, сказал «Известиям» начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров.

— Рослесинфорг в рамках оценки лесохозяйственных мероприятий ежегодно следит за тем, как леса берегут от пожаров, защищают их от вредителей и восстанавливают, используя для этого как спутниковое наблюдение, так и выезды на места. Проверка затронет порядка 30 «лесных» регионов и продлится до сентября, — уточнил он.

Смог от лесных пожаров в Якутске Фото: РИА Новости/Виктория Прокопьева

Вместе с пожарами обсуждались и паводки. Наиболее сложная обстановка с ними сложилась в Приморском крае, на который обрушился тайфун . Большинство рек на западе региона в минувшие выходные вышло из берегов.

Почти 600 жилых домов остаются подтопленными , рассказал Александр Куренков. Уже эвакуированы более 4,5 тыс. человек. В восьми пунктах временного размещения находится 275 человек, в том числе 62 ребенка.

— Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь, пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится, — отметил Александр Куренков.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Уссурийска. 14 августа 2023 года Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В целом с начала года в России зафиксировано 544 опасных природных явления , сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Это почти на 25% больше, чем за аналогичный период 2022-го. По его словам, «метания погоды» из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата . При этом рекорды обновляются по всему миру «практически каждый месяц».

Аномально высокие температуры ожидаются в Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Астраханской, Рязанской областях и во всех регионах Черноземья. Кроме жары лето 2023 года отметилось ливнями в Крыму, Иркутской области, Краснодарском и Приморском краях.

Рыболовство в плюсе

Несмотря на природные катаклизмы, рыбакам в этом году везет. Вылов с начала года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — до более 3,5 млн т, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. За полгода выпущено около 230 тыс. т рыбной продукции. Руководитель федерального агентства пообещал вместе с ФАС разобраться с ценами на транспортировку .

Палубная команда сейнера-траулера во время выборки донного невода в море у берегов Владивостока Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. <…> Мы эту ситуацию без внимания не оставляем . Обратились в ФАС России, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке, — сказал Илья Шестаков.

Владимир Путин отметил, что россияне в год в среднем едят рыбы на 5,4 кг меньше рекомендуемой нормы. На этом фоне он поручил подумать, как простимулировать потребление.

Честность соревнований

В центре внимания также оказался мировой спорт.

— К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там, мы видим, и определенная деградация наступает , — заметил Владимир Путин.

Это, по его мнению, повлечет создание параллельных спортивных структур. Он предложил кабмину рассмотреть вопрос о премиальных, соразмерных выплатам за олимпийские награды, российским спортсменам, достигшим высоких результатов.

Наши спортсмены поддерживают соревновательную активность, в частности, на региональном уровне, заверил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Церемония закрытия международных спортивных соревнований — II Игры стран СНГ — на стадионе «Минск-Арена» Фото: ТАСС/БелТА/Павел Орловский

— Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на II Играх стран СНГ , — подчеркнул он. — Именно по вашей инициативе советом глав государств СНГ было поддержано предложение по их проведению. Участниками Игр стали порядка 4 тыс. спортсменов из девяти стран СНГ и 13 дружественных государств . Уже в эти выходные в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль университетского спорта, в нем примут участие команды из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ.

Также на совещании обсудили интерес к спорту у подрастающего поколения. По данным зампреда правительства, в России более 3 млн человек занимаются в детско-юношеских организациях. Президент напомнил, что с 1 сентября уровень зарплат в спортшколах с возвращением им статуса образовательных учреждений должен быть такой же, как и в обычных .