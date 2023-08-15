Техник АЗС в Махачкале рассказал «Известиям» о причинах взрыва

Причиной взрыва и последующего пожара на автозаправке в Махачкале стала селитра, которая хранилась через дорогу в автосервисе. Об этом 15 августа рассказал «Известиям» специалист по техническому обслуживанию автозаправочной станции (АЗС) по имени Абдулбасыр.

«Причиной стала селитра, которая хранилась через дорогу в автосервисе, она хранилась в больших объемах», — сказал он.

Техник отметил, что после взрыва селитры взрывной волной снесло стену АЗС, дальше подвинулась рядом расположенная бочка, в итоге оборвался трубопровод, который вел к колонкам, где заправлялись автомобили.

Началась утечка газа и возник пожар, подчеркнул техник АЗС. По его словам, селитру продавал частный предприниматель.

Также мужчина отметил, что есть информация о загоревшейся около автосервиса машине. «Как бы ни было, хоть машина горит, хоть какое-то замыкание, но каким-то образом там началось возгорание», — добавил он.

Также сотрудник АЗС обратил внимание, что СМИ пишут о взрыве заправки, хотя это не соответствует действительности.

«СМИ дают неправильную информацию, вследствие чего хозяева АЗС останутся в ущербе, начнутся проверки. Правильная информация — вот газовая бочка, она не взорванная, сами видите, она целая. Вот резервуар: бензин, солярка, всё, что хранится. Вы сами видите, там стоят орошители, стоят краны, всё как положено, всё соответствует, огнетушители у нас, всё по регламенту. Ни одна бочка не взорвалась», — заключил он.

ЧП на заправке в столице Дагестана произошло вечером 14 августа. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань восстановлено. Погибли 35 человек, 65 человек остаются в больницах. Правоохранители задержали арендатора взорвавшихся складов с селитрой в Махачкале Эльдара Насрулаева.