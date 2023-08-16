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Жителей 49 провинций Турции предупредили о жаре и угрозе солнечных ударов

Власти Турции предупредили жителей 49 провинций о жаре и угрозе солнечных ударов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mine Toz
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Главное метеорологическое управление Турции предупредило о высокой температуре воздуха в 49 провинциях из-за аномальной жары. Об этом 16 августа сообщил телеканал TV100.

«Главное метеорологическое управление (MGM) выпустило предупреждение о высокой температуре воздуха в 49 провинциях в связи с аномальной жарой. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 35 градусов и выше, поэтому граждан, проживающих в этих провинциях, просят быть осторожными и беречься от солнечных ударов», — сообщает телеканал.

Метеорологи порекомендовали гражданам, особенно страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям и детям, быть осторожными в период с 11 до 16 часов, поскольку этот период считает самым жарким.

По прогнозам специалистов, самая высокая температура воздуха — 43 градуса, ожидается в провинциях Батман, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Денизли.

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Ранее в этот день доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с «Известиями» сказал, что температурные рекорды, в том числе в Турции, — это логичное следствие глобального потепления. По его словам, в ближайшие годы таких рекордов будет становиться только больше.

Накануне был зафиксирован новый температурный рекорд в Турции — в провинции Эскишехир температура воздуха поднялась до 49,5 градуса. Предыдущий рекорд в +49,1 градуса зафиксировали в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

14 августа сообщалось, что в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции температура воздуха поднялась до +47 градусов, улицы были опустевшими. Сотрудники ресторанного бизнеса рассказали, что их заведения остаются пустыми, поскольку жители провинции днем предпочитают не выходить на улицу. Управляющий кафе-кондитерской Ахмет Айдын отметил, что зной сказался на бизнесе, принеся убытки.

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