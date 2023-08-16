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Новый температурный рекорд установили в Турции во вторник

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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В Турции во вторник, 15 августа, установили новый температурный рекорд в истории страны — термометры показали +49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары. Об этом сообщил министр окружающей среды и городского планирования Турции Мехмет Озхасеки в соцсети X (бывш. Twitter).

«Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир», — написал он.

Предыдущий рекорд в +49,1 градуса зафиксировали в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.

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Накануне сообщалось, что в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции температура воздуха поднялась до +47 градусов, улицы были опустевшими. Сотрудники ресторанного бизнеса рассказали, что их заведения остаются пустыми, поскольку жители провинции днем предпочитают не выходить на улицу. Управляющий кафе-кондитерской Ахмет Айдын отметил, что зной сказался на бизнесе, принеся убытки.

С середины июля в Турции бушевали лесные пожары. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра, однако 28 июля огонь удалось взять под контроль.

При этом 25 июля российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС потушили пожар близ города Кемер. МЧС России показывало кадры с места событий.

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