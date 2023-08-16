Климатолог предрек новые температурные рекорды в мире

Температурные рекорды, в том числе в Турции, — это логичное следствие глобального потепления. И в ближайшие годы таких рекордов будет становиться только больше, сообщил в разговоре с «Известиями» 16 августа доктор физико-математических наук, заведующий лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Мы живем в эпоху, когда на протяжении последних ста лет температура на планете растет, и будет расти. В Турции — аналогичные явления. Поэтому в ближайшие годы мы будем постоянно фиксировать новые температурные рекорды», — рассказал Семенов.

Он отметил, что в целом в летний период температурные рекорды несут негативные последствия — это значительная нагрузка на экосистему, поскольку жара сопровождается повышенной загрязненность воздуха, увеличивается вероятность природных пожаров.

Также, по его словам, такая погода несет значительные риски и для здоровья людей. В частности, происходят тепловые удары, обостряются хронических заболеваний.

«Длительные эффекты, вызванные повышением температуры (такие, как опустынивание), нужно изучать применительно к каждому региону. На эти процессы влияет множество факторов — увлажнение, продолжительность засухи и другие. Например, в России на основе объективного анализа длительных данных выявлены тенденции к опустыниванию в Прикаспийской низменности. По Турции полного набора объективных данных у нас нет», — подытожил ученый.

Ранее в этот день сообщалось, что в Турции 15 августа установили новый температурный рекорд в истории страны — термометры показали +49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары.

С середины июля в Турции бушевали лесные пожары. Пламя быстро распространялось из-за сильных порывов ветра, однако 28 июля огонь удалось взять под контроль.

25 июля российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС потушили пожар близ города Кемер. МЧС России показывало кадры с места событий.