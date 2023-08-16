Эксперт объяснил укрепление рубля

Давление на иностранную валюту оказывают слухи о намерении властей ввести обязательства по продаже валютной выручки экспортерами, рассказал «Известиям» 16 августа начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, комментируя укрепление рубля.

Ранее в этот день в ходе торгов на Московской бирже доллар опустился до 94,59 рубля, евро — 103,2. Еще накануне американская валюта находилась на уровне 97 рублей, европейская —106.

«Меры российского ЦБ по повышению учетной ставки до 12%, принятые во вторник, стали триггером для ликвидации крупного объема накопленных спекулятивных позиций. В результате рынок обозначил пики августа 101,50 рубля за доллар, 111,40 рубля за евро и перешел к коррекционному снижению. Дополнительное давление на иностранную валюту оказывают слухи о намерении монетарных властей ввести обязательства по продаже валютной выручки экспортерами», — объяснил Соболев.

По его прогнозам, реализация этого плана может способствовать возврату курса к 80–83 рублей за доллар, 90–93 рублей за евро осенью.

14 августа в Центробанке РФ сообщили «Известиям», что не наблюдают угрозы для финансовой стабильности России на фоне ослабления курса рубля.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России рассказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.