ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля

Центробанк (ЦБ) РФ не наблюдает угрозы для финансовой стабильности РФ на фоне ослабления курса рубля. Об этом пресс-служба регулятора сообщила «Известиям» 14 августа.

«На сегодня угрозы финансовой стабильности нет», — подчеркнули там.

Как отметили в ЦБ, обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов.

«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — уточнили в пресс-службе.

В Центробанке также добавили, что действия по денежно-кредитной политике (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.

«Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — объяснили в пресс-службе.

Ранее в этот день курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 110 рублей.

11 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что поддержку российской нацвалюте может оказать повышение Центробанком ключевой ставки, а также жесткая риторика регулятора. Кроме того, по его мнению, на курс может повлиять превышение стоимости Brent уровня $90.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

В тот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Финансового конгресса Банка России рассказал, что не видит предпосылок для экстремального ослабления рубля до уровней прошлого года и верит в его укрепление.