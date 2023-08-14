Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара на Мосбирже в понедельник, 14 августа, поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Евро торгуется на отметке 110,58 рубля.

При этом к 11:15 американская валюта немного замедлила рост — до 100,91 рубля. В то же время юань вырос до 13,87 рубля.

Ранее в этот день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. Он также подчеркнул, что бюджетная ситуация сейчас не несет рисков для макроэкономической стабильности России.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 9 августа спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. Он указал, что начиная с апреля рубль имеет тенденцию к снижению.