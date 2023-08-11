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Эксперт перечислил факторы поддержки рубля в будущем

Аналитик Антонов: повышение ключевой ставки может оказать поддержку рублю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поддержку рублю может оказать повышение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки, а также жесткая риторика регулятора, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Эксперт объяснил причины ослабления нацвалюты и рассказал, какие факторы могут еще ей помочь.

Ранее в этот день, согласно данным сайта Московской биржи, евро поднялся выше 109 рублей, доллар превысил 99 рублей.

«За прошедшую неделю рубль продемонстрировал ослабление к доллару и евро, обновив месячные минимумы. Его недельные потери составляют более 2%. Основным фактором давления стало сокращение предложения валюты на внутреннем рынке при высоком спросе на нее со стороны импортеров. Это связано с ухудшением показателей торгового баланса и увеличением расчетов за экспорт в рублях», — объяснил аналитик.

По его словам, решение ЦБ временно отказаться от покупки валюты по бюджетному правилу оказало кратковременную поддержку рублю. Дополнительное давление на российскую нацвалюту оказывали колебания курсов валют на глобальных рынках и коррекция цен на нефть после роста стоимости до $88 за баррель после ограничения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

«В ближайшее время вероятность продолжения ослабления рубля сохраняется, несмотря на принимаемые меры по стабилизации ситуации. Ключевую роль в восстановлении рубля могут сыграть улучшение торгового баланса, рост притока экспортной выручки, а также решения ЦБ по процентной политике. Повышение ключевой ставки и жесткая риторика регулятора могут оказать поддержку рублю», — спрогнозировал Антонов.

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Что может развернуть курсы и поддержать нацвалюту

Говоря о ценах на нефть, он предположил, что к концу месяца стоимость может достигнуть уровня в $89 за баррель, после чего откроется дорога к $100 за баррель.

«Горизонт прогнозирования [курса] сейчас крайне ограничен из-за резкого роста волатильности на валютных рынках. Делать прогнозы на среднесрочную перспективу в таких условиях крайне затруднительно. В краткосрочном периоде, до конца августа, сохраняются риски дальнейшего движения курса доллара в сторону 100 рублей. Многое будет зависеть от восстановления экспортных поступлений и возможных мер регулятора по стабилизации рубля. Экспортеры не торопятся продавать валюту для уплаты налогов. Доллар может дорожать без остановок до зоны 104–105 рублей, евро — до 111 рублей», — сказал эксперт.

Перечисляя факторы, которые могут помочь российской нацвалюте, он отметил, что превышение стоимости Brent уровня $90 усилит поддержку рубля.

«Рост цен на нефть увеличит валютную выручку экспортеров и предложение валюты на рынке. Российская Urals впервые за год превысила санкционный потолок и продолжает дорожать. Баррель Urals стоит $74. России удается продать нефть выше потолка. Чем выше цена, тем больше поступлений в бюджет», — обратил внимание Антонов.

Кроме того, может поддержать нацвалюту снижение импорта из-за дорогой валюты, сигналы правительства об обеспокоенности ослаблением рубля, повышение ставки ЦБ с 8,5 до 10%.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

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