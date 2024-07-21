Жара выше 40 градусов расплавила асфальт в турецком Бодруме

Асфальт расплавился в ряде районов турецкого Бодрума на фоне 40-градусной жары. Об это сообщает телеканал TGRT Haber.

«Самая высокая температура, зафиксированная в тени, в некоторых районах Бодрума достигала 44 градусов. Из-за жаркой погоды было замечено таяние асфальта в сельских районах района Кумкёй, Пынарлыбелен и Этрим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расплавленный асфальт доставил неудобства водителям.

Прогнозируется понижение температуры на следующей неделе на 2–3 градуса.

Ранее, 12 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца лета в России будут продолжаться волны жары.