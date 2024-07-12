Вильфанд спрогнозировал продолжение волн жары в России
Тот факт, что до конца лета в России еще будут происходить периоды жаркой погоды, не вызывает сомнения, заявил 12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Он отметил, что в настоящее время во всем мире отмечается увеличение повторяемости волн тепла.
«Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения. Об этом очень часто говорят профессиональные климатологи, которые занимаются моделированием климата и последствий, связанных с изменением климата. Наиболее ярко это проявляется, в качестве последствий потепления климата, увеличением повторяемости волн тепла — когда температура в летний период превышает норму на 5–7 градусов и продолжительность этого периода превышает пять дней», — рассказал Вильфанд.
По его словам, это очень опасная ситуация, которая наблюдается во всем мире.
9 июля Вильфанд заявил, что климат в России меняется достаточно высокими темпами. По его словам, скорость потепления в 2,5 раза превышает средние глобальные значения, за исключением только юга Западной Сибири. Кроме того, постоянно увеличивается количество опасных природных явлений, что тоже является последствием изменения климата.