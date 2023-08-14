Курс евро поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс евро утром 14 августа поднялся выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На данный момент он колеблется в диапазоне 109,8–110,2 рубля. Курс доллара составляет около 100,2 рублей. Юань вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 13,7 рубля.

11 августа ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что рубль с начала августа по отношению к доллару упал на 6%, несмотря на то что цена на нефть в это время увеличилась на 2%.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 9 августа спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. Он указал, что начиная с апреля рубль имеет тенденцию к снижению. В тот день курс евро в ходе торгов поднимался выше 107 рублей.