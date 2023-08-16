Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 95 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 94,59 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи 16 августа.

На 17:29 по мск курс доллара составил 94,59 рубля, таким образом снизившись на 50 копеек. Курс евро по состоянию на 17:31 составил 103,2 рубля, показав падение на один рубль.

Курс рубля к китайской валюте также снизился на 30 копеек и составил 12,8 рубля.

Ранее, 16 августа, Банк России установил официальные курсы валют с 17 августа. Курс доллара составил 96,7045 рубля, а евро — 105,6591 рубля. Курсы валют начали стабилизироваться на фоне увеличения ключевой ставки Банком России до 12%.

15 августа экономист Леонид Хазанов в интервью «Известиям» поделился возможными причинами резкого обвала, а затем укрепления рубля. По его мнению, увеличение курса было обусловлено ростом импорта различных товаров в Россию, что оказывало сильное влияние на падение рубля.

Днем ранее курс доллара и евро побили рекорд марта прошлого года. Доллар поднялся выше 101 рубля, а евро — 111 рублей.