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Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс европейской валюты в понедельник, 14 августа, превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:00 мск средний курс покупки/продажи наличного евро в банках РФ составил 105,53/111,91 рубля. Усредненный курс покупки вырос на 2, 09 рубля по сравнению с пятницей. Средний курс продажи евро вырос на 80 копеек.

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Утром в понедельник курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года.

Ранее в этот день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика.

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