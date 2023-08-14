Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года

Курс европейской валюты в понедельник, 14 августа, превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:00 мск средний курс покупки/продажи наличного евро в банках РФ составил 105,53/111,91 рубля. Усредненный курс покупки вырос на 2, 09 рубля по сравнению с пятницей. Средний курс продажи евро вырос на 80 копеек.

Утром в понедельник курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года.

Ранее в этот день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика.