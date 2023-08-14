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Эксперт рассказал о причинах укрепления рубля

Экономист Хазанов: ЦБ начал предпринимать активные действия по укреплению рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экономист Леонид Хазанов поделился возможными причинами резкого обвала, а затем укрепления рубля. Об этом 14 августа эксперт рассказал в интервью «Известиям».

По мнению эксперта, увеличение курса было обусловлено ростом импорта различных товаров в Россию, что оказывало сильное влияние на падение рубля. Кроме того, на курс оказали воздействие и спекулянты, решившие заработать на росте доллара и евро.

Также Хазанов рассказал о предпосылках укрепления рубля. Он считает, что Банк России оказал непосредственное влияние на курс.

«Во-первых, валютные спекулянты стали отыгрывать на укрепление рубля. Во-вторых, я допускаю, что сам Центральный банк России начал предпринимать активные действия, в частности скупать рубли», — заявил экономист.

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Ранее в этот день в ходе торгов курс доллара превысил 101 рубль, а евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Однако к вечеру курс рубля начал укрепляться после того, как Банк России назначил внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке на 15 августа. К 18:16 мск средний курс доллара составил 97,4 рубля, евро — 106,2 рублей.

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