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ЦБ установил курс доллара в размере 96,7 рубля с 17 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк России установил официальные курсы валют с 17 августа. Курс доллара составил 96,7045 рубля, а евро — 105,6591 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим установленным значением доллар показал падение в размере 0,7172 рубля. Евро снизился на 0,9145 рубля.

Курс юаня составил 13,2065 рубля, тем самым показав уменьшение на 11,62 копейки.

Банк России отмечает, что не несет обязательства покупать или продавать указанную валюту по данному курсу.

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14 августа курс доллара и евро побили рекорд марта прошлого года. Доллар поднялся выше 101 рубля, а евро — 111 рублей.

Днем позже, 15 августа, курс доллара в ходе торгов на Мосбирже снизился на 0,57%, до 97,1 рубля, евро — на 0,71%, до 106,29 рубля, а юань достиг отметки 13,3 рубля (–0,71%).

В этот же день экономист Леонид Хазанов в интервью «Известиям» поделился возможными причинами резкого обвала, а затем укрепления рубля. По его мнению, увеличение курса было обусловлено ростом импорта различных товаров в Россию, что оказывало сильное влияние на падение рубля.

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