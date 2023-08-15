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Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже 15 августа вырос по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с закрытием предыдущей сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:03 мск, курс доллара снизился на 0,57%, до 97,1 рублей, евро — на 0,71%, до 106,29 рублей, юань достиг отметки 13,3 рублей (–0,71%).

При этом курс доллара на открытии торгов снижался на 5,46% — до 92,6 рублей, курс евро — на 3,18% — до 103,75 рублей, курс юаня — на 0,45% — до 13,33 рублей.

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Накануне в ходе торгов курс доллара превысил 101 рубль, а евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Однако к вечеру курс рубля начал укрепляться после того, как Банк России назначил внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке на 15 августа. К 18:16 мск средний курс доллара составил 97,4 рубля, евро — 106,2 рубля.

В тот же день экономист Леонид Хазанов в интервью «Известиям» поделился возможными причинами резкого обвала, а затем укрепления рубля. По его мнению, увеличение курса было обусловлено ростом импорта различных товаров в Россию, что оказывало сильное влияние на падение рубля.

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