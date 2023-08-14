Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей

Курс доллара упал ниже 98 рублей, курс евро также опустился ниже 107 рублей. Об этом 14 августа свидетельствуют данные Московской биржи.

На 18:16 мск средний курс доллара составляет 97,4 рубля, таким образом снизившись на два рубля. Что касается евро, то на 18:17 мск курс колеблется около 106,2 рубля после падения на 2,5 рубля.

Ранее в этот день в ходе торгов курс доллара превысил 101 рубль, а евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Курс рубля начал укрепляться после того, как 14 августа Банк России назначил внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке на 15 августа.

Ранее в этот же день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика.