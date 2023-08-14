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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей
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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей, евро — 107 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара упал ниже 98 рублей, курс евро также опустился ниже 107 рублей. Об этом 14 августа свидетельствуют данные Московской биржи.

На 18:16 мск средний курс доллара составляет 97,4 рубля, таким образом снизившись на два рубля. Что касается евро, то на 18:17 мск курс колеблется около 106,2 рубля после падения на 2,5 рубля.

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Ранее в этот день в ходе торгов курс доллара превысил 101 рубль, а евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Курс рубля начал укрепляться после того, как 14 августа Банк России назначил внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке на 15 августа.

Ранее в этот же день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика.

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