Совет безопасности и мира Африканского союза решил отказаться от применения силы против мятежников Нигера. Кандидат исторических наук, политолог, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ГУУ Сергей Чуев 16 августа объяснил «Известиям», с чем это может быть связано.

По его словам, военная операция против Нигера имеет немного шансов на успех, поскольку невозможно одной из самых бедных стран мира бесконечно навязывать то, что неприемлемо и не соответствует ее национальным интересам.

«Напоминаю, что Нигер занимает предпоследнюю строчку в мире по доходу на душу населения и то, что там случилось, — это результат хищнического колониального французского влияния в этой самой стране. Французы боятся начинать военную операцию, поскольку помнят опыт 1958 года, когда военная операция в Алжире привела к волнениям в самой Франции», — сказал Чуев.

Эксперт также указал на нестабильную ситуацию в Европе. Он отметил, что недальновидная политика европейских государств против России привела к тому, что экономики таких государств, как Германия и Франция, начали испытывать определенные трудности.

«Поэтому начало военной операции неочевидно. Его все боятся. То, что было принято такое решение, в очередной раз доказывает, что есть много сомнений относительно целесообразности возвращения дискредитированного предыдущего лидера, который был смещен. К тому же любое возвращение старых порядков должно быть во имя чего-то. Объяснить людям, для чего нужно возвращение в старый мир, в старый режим, наверное, невозможно», — заключил политолог.

На важность урегулирования кризиса в Нигере мирным путем указали 15 августа в телефонном разговоре президенты России и Мали Владимир Путин и Ассими Гоита. В беседе они уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе и подчеркнули, что урегулирование ситуации вокруг Нигера должно идти исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

26 июля президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

Через несколько дней лидеры ЭКОВАС заявили о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента. В МИД РФ при этом указали на то, что военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе.