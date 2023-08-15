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Лавров заявил о лицемерной реакции Запада на переворот в Нигере

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Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou
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Западные страны дружно требуют восстановления демократии в Нигере, хотя в 2014 году также сообща проигнорировали госпереворот на Украине. Об этом 15 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.

«Смотрите, как дружно сейчас Запад реагирует на государственный переворот в Нигере, требуя восстановления демократии чуть ли не любыми средствами. А тогда в январе 2014 года смещение легитимного президента через кровавый госпереворот, через день после того как было достигнуто соглашение под гарантии Евросоюза, не вызвало никакой реакции на Западе», — указал министр иностранных дел РФ.

Он отметил, что западные столицы упорно пытаются заменить международное право так называемым порядком, основанным на неких «правилах».

«Эти «правила» они пытаются применять как Бог на душу положит. <…> Подобные примеры лицемерия и двойных стандартов можно приводить бесконечно», — добавил Лавров.

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Ранее 15 августа состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой по инициативе малийской стороны. Лидеры, в частности, подчеркнули важность урегулирования ситуации вокруг Нигера, где произошел госпереворот, исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

Президентская гвардия Нигера незадолго до начала саммита Россия – Африка 26 июля организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

Через несколько дней лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента.

В МИД РФ при этом указали на то, что военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе.

12 августа глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит режим индивидуальных санкций против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в республике.

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