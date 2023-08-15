Путин обсудил с главой Мали важность урегулирования ситуации в Нигере

По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 15 августа.

Лидеры обсудили ряд вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений.

Отмечается, что особое внимание в разговоре было уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, лидеры подчеркнули важность урегулирования ситуации вокруг Нигера, где 26 июля произошел госпереворот, исключительно мирными политико-дипломатическими средствами.

Путин встречался с Гоитой в конце июля на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге. Тогда президент РФ выразил надежду, что Москва и Бамако будут солидарно выступать за соблюдение международного права.

Незадолго до начала саммита президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен.

Через несколько дней лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого мятежниками президента.

В МИД РФ при этом указали на то, что военные методы при урегулировании ситуации в Нигере могут затянуть кризис и дестабилизировать обстановку во всем регионе.