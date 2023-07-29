Путин выразил надежду на солидарность РФ и Мали в соблюдении международного права

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой 29 июля выразил надежду, что Москва и Бамако будут солидарно выступать за соблюдение международного права.

«Очень рассчитываем на то, что и дальше, как и сейчас, будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что правительство РФ выделило $2 млн на закупку продовольствия для Мали через структуры Организации Объединенных Наций. Президент добавил, что было принято решение увеличить квоты для малийских студентов в российских вузах — с 35 до 290.

Кроме того, глава государства указал, что РФ намерена развивать торгово-инвестиционное сотрудничество с Мали.

«К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад. Он и так-то небольшой был, но и спад мы наблюдаем. Хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот», — отметил он.

Путин напомнил, что в марте 2023 года стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, 75% в котором приобрела дочерняя структура «Росатома». В числе других перспективных направлений российский лидер назвал развитие горнорудной промышленности, энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства.

В ходе этой же встречи Гоита поблагодарил президента РФ за поставки зерна. Он подчеркнул, что Мали искренне ценит поддержку российской стороны.

Ранее, 28 июля, в ходе выступления на саммите Россия – Африка Путин заявил, что Москва всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Российский лидер уточнил, что в ближайшие три-четыре месяца РФ поставит по 25–50 тыс. т зерна шести африканским странам безвозмездно.

В тот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в первом полугодии текущего года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, превысив показатели первых шести месяцев прошлого года в три раза.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятиях обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.