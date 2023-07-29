Президент переходного периода Мали Гоита поблагодарил Путина за поставки зерна

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина на встрече 29 июля за поставки зерна.

Он подчеркнул, что Мали искренне ценит поддержку российской стороны.

«Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали», — сказал Гоита.

Кроме того, он подчеркнул, что помощь, которую РФ оказывает африканской стране, указывает на дружбу между государствами и на братские отношения между народами.

В свою очередь, Путин отметил, что рад личной встрече и знакомству. Он уточнил, что это первый визит лидера Мали в РФ.

Накануне российский лидер на саммите Россия — Африка сообщил, что РФ продолжит поставлять африканским государствам зерно, в том числе безвозмездно.

При этом он также заявил, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Он обратил внимание на то, что РФ наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, несмотря на антироссийские санкции против экспорта. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года направлено почти 10 млн т зерна.

Новость дополняется