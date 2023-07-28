Путин заверил, что РФ продолжит поставлять зерно Африке безвозмездно

Россия продолжит поставлять африканским государствам зерно, в том числе безвозмездно. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры — как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал он.

Президент добавил, что Россия также будет оказывать содействие африканским странам в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях. Он подчеркнул, что имеются в виду как традиционные источники энергии, как и инновационные, реализуемые по линии «Росатома».

Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

В свою очередь, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в первом полугодии текущего года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, превысив показатели первых шести месяцев прошлого года в три раза.

24 июля президент Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» подчеркнул, что РФ способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся страны.

7 июля Патрушев сообщил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году страна может экспортировать до 55 млн т зерна. По его словам, дружественные страны занимают примерно 87% в структуре экспорта. Он также подчеркнул, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала рекордные для государства 60 млн т зерна.