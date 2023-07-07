Глава Минсельхоза рассказал о рекордном экспорте зерна

Россия экспортировала 60 млн т зерна за последний сельскохозяйственный год, что стало новым рекордом. Об этом 7 июля заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В сельхозсезон 2022–2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна — это 60 млн т. Основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны», — сказал он на выставке «Всероссийский день поля».

Патрушев отметил, что экспортная выручка существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.

Он также рассказал, что Минсельхоз сохраняет прогноз по производству 123 млн т зерновых, в том числе 78 млн т пшеницы, допустив корректировку в сторону увеличения.

Ранее, 3 июля, в ООН заявили о поиске креативных решений для ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России.

30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.