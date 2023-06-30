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Лавров заявил о намерении РФ обеспечить беднейшие страны зерном безвозмездно

Лавров: РФ в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров в ходе брифинга.

Говоря об украинской части зерновой сделки, глава МИД РФ указал, что вывозимое из страны зерно идет на коммерческие нужды, а не направляется в беднейшие страны. Он напомнил, что изначально генсек ООН Антониу Гутерриш обосновывал свое предложение необходимостью помочь нуждающимся государствам.

По данным Лаврова, с Украины за время действия черноморской инициативы вывезли 32,5 млн т зерна. Он уточнил, что в Евросоюз поступило почти 40% зерновых культур, в КНР — 24%, в Турцию — около 10%, а в беднейшие страны — порядка 2,5%.

«Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет безвозмездно. Президент [РФ Владимир Путин] уже об этом объявил», — заявил министр.

Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой. Кроме того, он обратил внимание на то, что европейские фермеры протестуют против импорта украинского зерна.

«Если это так, если Евросоюз беспокоится о продовольственной безопасности, пусть они это зерно, которое является избыточным для самой Европы, пусть они его скупают и отравляют в развивающиеся страны, как это делаем мы, регулярно поставляя безвозмездно продовольствие и безвозмездно предоставляя удобрение, которое Евросоюз арестовал в своих портах год назад и которые мы с огромным трудом сейчас буквально извлекаем оттуда с помощью разных требований, подключения международных организаций для африканских стран», — добавил Лавров.

«Де-факто шансов у зерновой сделки нет»
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Ранее, 20 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу.

Тогда как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 21 июня, что предпосылок для продления зерновой сделки нет.

16 июня Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Путин 13 июня, в свою очередь, отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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