В ООН сообщили о поиске креативных путей для ускорения сельхозэкспорта из России

ООН ищет креативные пути ускорить экспорт продовольствия и удобрений из России. Об этом в понедельник, 3 июля, рассказал на брифинге представитель генсека организации Фархан Хак.

Отвечая на вопрос об идее с подключением «дочки» Россельхозбанка к системе SWIFT он рассказал о путях ускорения экспорта.

«Наша коллега Ребекка Гринспан (генсек Конференции ООН по торговле и развитию. — Ред.) находится в контакте со многими сторонами, в том числе с европейскими странами, чтобы найти креативные способы, которые позволят ускорить экспорт продовольствия и удобрений из РФ», — заявил Хак.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT. По их данным, этот план якобы был предложен Москвой в ходе переговоров при посредничестве ООН. Отмечалось, что сейчас официальные лица союза оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение.

Международная система платежей SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне прошлого года из-за антироссийских санкций. Переподключение банка к системе было одним из условий России для продления зерновой сделки. В Евросоюзе, в свою очередь,заявили, что до окончания конфликта это сделать невозможно. Как сообщил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Брюссель может смягчить или вовсе отменить санкции лишь после окончания украинского конфликта.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 20 июня заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу. В свою очередь, Песков заявил, что предпосылок для продления договоренности нет.

В мае замглавы МИД России Сергей Вершинин также указал, что если Россельхозбанк не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.