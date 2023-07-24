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Путин сообщил о прогнозах на рекордный урожай зерновых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Россия способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства. Об этом говорится в статье российского президента Владимира Путина «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной 24 июля на сайте Кремля.

«Мы всегда уделяли большое внимание вопросам, связанным с поставками африканским странам пшеницы, ячменя, кукурузы, других культур. Причем делали это как на договорной основе, так и безвозмездно, в качестве гуманитарной помощи, в том числе по линии Продовольственной программы ООН», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в 2023 году ожидается рекордный урожай, а это значит, что нет оснований беспокоиться о последствиях отмены зерновой сделки. Путин объяснил, что договор не оправдал свое гуманитарное предназначение, поскольку большая часть экспорта в итоге не дошла до уязвимых государств, однако способствовала обогащению европейского и американского бизнеса.

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. <…> Несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только», — подытожил российский лидер.

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

7 июля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта.

Тогда же Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.

До этого, 30 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой.

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