Глава Минсельхоза рассказал об экспортных планах РФ на следующий сельхозгод

В 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна, заявил в пятницу, 7 июля, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Всероссийский день поля».

«Если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас в принципе константа <…> Поэтому экспортный потенциал тоже может быть увеличен», — добавил он.

Дружественные страны занимают примерно 87% в структуре российского экспорта, уточнил Патрушев.

«Мы не говорим, а делаем. Мы поставляем наше зерно тем, кто действительно в нем нуждается», — сказал он.

Также на выставке Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год Россия экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.

3 июля в ООН заявили о поиске креативных решений для ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России.

До этого, 30 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.