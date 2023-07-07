Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

Глава Минсельхоза рассказал об экспортных планах РФ на следующий сельхозгод

Глава Минсельхоза Патрушев: РФ может экспортировать до 55 млн т зерна в 2023/24 году
0
Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023/24 сельскохозяйственном году, который продлится с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024 года, Россия может экспортировать до 55 млн т зерна, заявил в пятницу, 7 июля, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках выставки «Всероссийский день поля».

«Если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас в принципе константа <…> Поэтому экспортный потенциал тоже может быть увеличен», — добавил он.

Дружественные страны занимают примерно 87% в структуре российского экспорта, уточнил Патрушев.

«Мы не говорим, а делаем. Мы поставляем наше зерно тем, кто действительно в нем нуждается», — сказал он.

Прорваться в Китай: почему Поднебесная не покупает пшеницу из России
Сможет ли РФ обеспечить поставки своего зерна на восточноазиатский рынок

Также на выставке Патрушев рассказал, что за последний сельскохозяйственный год Россия экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны. Он отметил, что экспортная выручка также существенно выросла и составила по итогам 2022 года более $41 млрд.

3 июля в ООН заявили о поиске креативных решений для ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России.

До этого, 30 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга заявил, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счет. Лавров добавил, что черноморская сделка в части украинского зерна давно стала коммерческой.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023