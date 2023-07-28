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В Минсельхозе рассказали об объемах зернового экспорта из РФ в Африку

Патрушев: в первом полугодии 2023 года РФ экспортировала в Африку до 9 млн т пшеницы
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Фото: Global Look Press/Shaun Jusa
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Россия в первом полугодии 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку до 9 млн т, увеличив показатели аналогичного периода прошлого года в три раза. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка.

«Это беспрецедентные цифры, таких цифр мы не достигали. Но мы видим, что потенциал далеко не исчерпан», — уточнил Патрушев.

Он также отметил, что товарооборота сельхозпродукции между Россией и государствами Африки в первом полугодии текущего года вырос на 60% относительно аналогичного периода 2022 года и достиг порядка $4,5 млрд.

«Если посмотреть именно на экспорт российской продукции в страны Африки, то здесь цифра еще больше. Экспорт у нас в первом полугодии вырос практически в два раза и на сегодняшний день составляет порядка $3,3 млрд», — уточнил Патрушев.

Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждается сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

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24 июля президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что страна способна предложить альтернативу украинскому зерну и обеспечить продовольствием нуждающиеся государства.

7 июля Патрушев сообщил, что в 2023/24 сельскохозяйственном году Россия может экспортировать до 55 млн т зерна. При этом дружественные страны, по его словам, занимают примерно 87% в структуре экспорта. Он также уточнил, что за последний сельскохозяйственный год РФ экспортировала 60 млн т зерна, что стало абсолютным рекордом для страны.

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