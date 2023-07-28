Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите форума Россия – Африка 28 июля.

«Подчеркну, вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы, будем поставлять наше зерно и другое продовольствие в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что РФ наращивает поставки сельхозпродукции в Африку, несмотря на санкции против экспорта из России. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года направлено почти 10 млн т зерна.

«Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. В 2022 году направлено 11,5 млн т зерна в африканские страны», — сказал Путин.

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