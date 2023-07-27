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В МИД РФ сообщили о скором решении вопроса логистики зерна для Африки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вопрос с логистикой передачи зерна африканским странам, о котором заявлял в своем выступлении президент РФ Владимир Путин, очень сложный, но будет решен в ближайшие месяцы. Об этом в четверг, 27 июля, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров.

«Президент [России] сказал, как это сложно и с трудом удалось доставить удобрения в Малави и Кению. Это все вопросы, которые предстоит решить, — вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», — сказал он на полях второго саммита Россия – Африка.

Ранее в этот день глава МИДа Гамбии Мамаду Тангара, комментируя события вокруг зерновой сделки, отметил, что страна поддержит сотрудничество с Россией по всем направлениям.

Между тем, министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил, что решение России прекратить действие зерновой сделки объяснимо, так как ее целью было оказание помощи самым обездоленным.

В свою очередь, президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани сообщил, что африканские страны намерены поднять на встрече с Путиным вопросы зерновой сделки и возможности ее возобновления.

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Путин во время выступления на саммите заявил, что в ближайшие 3–4 месяца РФ будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал Россию ответственным поставщиком агропродукции.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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