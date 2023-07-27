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Сюжет:

Глава МИД Гамбии выступил за сотрудничество между странами

Глава МИД Гамбии Тангара: мы выступаем за большее сотрудничество между странами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Гамбия поддержит сотрудничество между странами по всем направлениям. Об этом 27 июля заявил глава МИДа Мамаду Тангара.

«Мы выступаем за большее сотрудничество. Я считаю, что в итоге оно должно быть по всем направлениям. Мы поддержим все меры, которые окажутся полезными для человечества», — сказал он «Известиям».

Таким образом Тангара прокомментировал последние события вокруг зерновой сделки.

Ранее в этот день министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго заявил, что решение России прекратить действие зерновой сделки можно понять, так как ее цель заключалась в оказании помощи самым обездоленным.

Также 27 июля президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани сообщил, что страны Африки намерены поднять на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным темы зерновой сделки и возможности ее возобновления.

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Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал РФ ответственным поставщиком агропродукции.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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